شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تدفع 100 مليون دولار كندى سنويا للمؤسسات الإخبارية فى كندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت شركة جوجل "Google"، عملاق محركات البحث، على دفع 100 مليون دولار كندى سنوياً لدعم المؤسسات الإخبارية في كندا كجزء من اتفاق مع الحكومة، ما أنهى نزاعًا كان من المقرر أن يؤدي لحجب روابط الأخبار من خدماتها.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن الاتفاق يأتي قبل أسابيع فقط من دخول قانون كندي حيز التنفيذ، والذي سيلزم شركات التكنولوجيا بدفع أموال لمنافذ الأخبار مقابل استخدام محتواها عبر الإنترنت.

وردا على الاتفاق، صرحت ميتا Meta الشركة الأم لـ "Facebook" و" Instagram" بأن الصفقة مع Google لن تؤثر على قرارها بحجب الروابط الإخبارية في كندا.