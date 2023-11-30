تكنولوجيا: ظهور هاتف Redmi K70E لأول مرة مع معالج Dimensity 8300 وشاشة 6.67 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سينضم إلى هاتفي Redmi K70 و K70 Pro عضو ثالث؛ وهو Redmi K70E متوسط التكلفة. ويأتي الطراز الأساسي 12/256 جيجابايت بالفعل في متجر شاومي الإلكتروني في الصين بسعر 2000 يوان صيني.

وعلى عكس أشقائه، يتم تشغيل K70E بواسطة معالج Dimensity 8300 Ultra، وهي شريحة 4 نانومتر مع أنوية Cortex-A715 و A510 بالإضافة إلى دعم LPDDR5X وUFS 4.0.

يستفيد الهاتف من ذلك بسرعة 8533 ميجابت في الثانية (12 جيجابايت أو 16 جيجابايت) ومساحة تخزين (256 جيجابايت أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت).

ويتم تبريد المعالج عبر غرفة بخار من الفولاذ المقاوم للصدأ تبلغ مساحتها 5000 مم². ويختلف الهاتف أيضًا في شاشته؛ فهي لا تزال شاشة بحجم 6.67 بوصة مع دقة أقل تبلغ 1220 × 2712 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز ومعدل أخذ عينات باللمس 480 هرتز، بالإضافة إلى تعتيم PWM عالي التردد يبلغ 1920 هرتز حتى يتمكن من تنظيم سطوعه تدريجيًا،والذي يصل إلى 1800 نتس في المتر المربع.

يتمتع هذا الطراز بسعة بطارية أكبر بنسبة 10% من أشقائه، بإجمالي 5500 مللي أمبير. وعلى الرغم من أن معدل الشحن الأقصى أقل عند 90 واط (مقابل 120 واط)، إلا أنه لا يزال بإمكانه الشحن بالكامل بنسبة 100% في 34 دقيقة.

تتعامل شريحة Xiaomi P2 المخصصة مع الشحن السريع، بينما يعتني G1 بعمر البطارية.

وبالنسبة للتصوير، تحتوي الوحدة الرئيسية على مستشعر صغير بدقة 64 ميجابكسل (1/2 بوصة) وميزة OIS، والتي يتم ربطها بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل بزاوية 120 درجة وكاميرا ماكرو.

يمكن للكاميرا الرئيسية تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية و 1080 بكسل بمعدل 60 إطارًا في الثانية. هناك أيضًا كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل (مع دعم التقاط الفيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 60 إطارًا في الثانية).

يتوفر هاتف Xiaomi Redmi K70E بثلاثة ألوان يمكنك العثور عليهم في متجر الشركة الإلكتروني في الصين. هناك أيضًا ثلاثة تكوينات للذاكرة: 12 جيجابايت/256 جيجابايت مقابل 2000 يوان صيني، و 12 جيجابايت/512 جيجابايت مقابل 2200 يوان صيني، وإصدار كامل 16 جيجابايت/1 تيرابايت مقابل 2600 يوان صيني.

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