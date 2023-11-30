تكنولوجيا: هاتف Redmi K70 Pro Automobili Lamborghini Squadra Corse يصل بذاكرة عشوائية بسعة 24 جيجابايت وتخزين بسعة 1 تيرابايت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شهد حدث Redmi اليوم الإعلان عن الهواتف الذكية K70e و K70 و K70 Pro. والأكثر تميزًا من بين هذه الهواتف هو الإصدار الخاص الذي تم تقديمه بالتعاون مع Automobili Lamborghini Squadra Corse.

للاحتفال بمرور 10 سنوات في عالم الهواتف الذكية، عقدت Redmi شراكة مع قسم السباقات في Lamborghini لإطلاق هاتف Redmi K70 Pro Automobili Lamborghini Squadra Corse Edition.

والفرق بين هذا الطراز الفاخر وطراز K70 Pro العادي يعود إلى ثلاثة أشياء، والتصميم هو بالتأكيد الأكثر وضوحًا.

إعداد الكاميرا ليس مستطيلاً ولكنه خماسي محدب مقلوب. ويشير الشكل إلى خطوط لامبورغيني الحادة، ولكن بقية اللوحة لا تزال بلاستيكية. وتتمحور الألوان حول اللون الاخضر والاصفر.

ومن ناحية البرمجيات، ستحتوي هذه النسخة المحدودة على سمة Lamborghini Squadra Corse المخصصة، وهي جزء من واجهة HyperOS.

والسيارة الموجودة في خلفية الصور الترويجية هي Essenza SCV12؛ وهي سيارة خارقة للحلبات فقط مزودة بمحرك V12.

لقد تم تصميم جهاز Redmi K70 Pro مع معالج Snapdragon 8 Gen 3 وذاكرة عشوائية LPDDR5X وتخزين UFS 4.0 وشحن 120 واط وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

والفرق الأخير هو أن الجهاز سيتم تقديمه فقط بذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 24 جيجابايت وتخزين بسعة 1 تيرابايت.

لم يتم الإعلان عن السعر بعد ونفترض أن هذا الاصدار لن يخرج من الصين.

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