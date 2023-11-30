شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع طفيف فى أسعار البيتكوين اليوم لتصل إلى 37,866 دولارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت عملة البيتكوين وهي أقدم عملة مشفرة، مكاسب طفيفة اليوم الخميس الموافق 30 نوفمبر، ليصل سعرها إلى 37,866 دولارًا، وفقًا لمحللي السوق، يشير نمط التداول لبيتكوين إلى احتمالية الاستمرار الصعودي خلال الأسابيع المقبلة، وفقاً لموقع gadgets360.

على سبيل التغيير، لم تتبع الأثير مسار سعر البيتكوين، حيث حققت خسارة قدرها 1.08 %، لتبلغ قيمة الأثير حاليًا 2030 دولارًا.

انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 0.01 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، ويبلغ تقييم قطاع العملات المشفرة اليوم، 1.43 تريليون دولار، وفقًا لـ CoinMarketCap.

وفي أخبار أخرى، قامت منصة Binance بإنهاء دعمها للعملة المستقرة BUSD، والتي أطلقتها لدعم Paxos، وفي وقت سابق، قالت الشركة إنها ستتوقف عن دعم عملة BUSD بحلول فبراير 2024، وفي الوقت نفسه، يتم تداول عملة BNB (-0.7%) بشكل ثابت بسبب الأخبار.