شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. الصين تنشر الصور الأولى لمحطتها الفضائية كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقط طاقم مهمة شنتشو 16 الصينية صورًا مذهلة لمحطة تيانجونج الفضائية أثناء مغادرتهم في طريق عودتهم إلى الأرض، وتمثل الصور، التي تم التقاطها بكاميرا عالية الوضوح، المرة الأولى التي يتم فيها تصوير الهيكل الكامل لمحطة الفضاء تيانجونج بشكل كامل منذ وصولها إلى المدار.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، سلم فريق شنتشو 16 القيادة على المحطة الفضائية إلى طاقم شنتشو 17، الذي وصل إلى تيانجونج في 26 أكتوبر الماضى، ثم غادر رواد الفضاء الثلاثة المؤلفون من القائد جينغ هاي بينج وتشو يانج تشو وجوي هاي تشاو يوم 30 أكتوبر على متن كبسولة العودة شنتشو 16، وعادت من مدار أرضي منخفض في نفس اليوم.



محطة فضاء الصين

وبينما كانوا في طريقهم نحو الأرض، وجه الطاقم كاميراتهم نحو المحطة الفضائية الصينية، والتقطوا المختبر الموجود في المدار فوق الأرض.

تقع الوحدة الأولى من تيانجونج، المعروفة باسم تيانخه، على ارتفاع 217 و280 ميلًا (340 إلى 450 كيلومترًا) فوق الكوكب، وقد وصلت إلى مدار أرضي منخفض في عام 2021.

ووصل طاقمها الأول، شنتشو 12، إلى المحطة الفضائية في 16 يونيو 2021، حيث أمضوا 90 يومًا في المحطة، وهي أطول بثلاث مرات من أي مهمة سابقة لرواد الفضاء.



محطة الفضاء الصينية

وتم إطلاق الوحدتين الثانية والثالثة من المحطة الفضائية، وينتيان ومينجتيان، في عامي 2022 و2023 على التوالي، وبذلك اكتمل بناء المحطة التي يبلغ طولها 180 قدمًا (55 مترًا)، وتزن 77 طنًا، أي ما يعادل 20% تقريبًا حجم محطة الفضاء الدولية.

منذ ذلك الحين، استضافت تيانجونج التي يعني اسمها "القصر السماوي" طاقمًا متناوبًا مكونًا من ثلاثة رواد فضاء أجروا مجموعة من التجارب العلمية المهمة، وهو أمر تهدف الوكالة الصينية إلى الحفاظ عليه لمدة عشر سنوات على الأقل.



محطة فضاء صينية

وواصل طاقم تيانجونج 16، وهو الفريق الخامس الذي يسكن المحطة الفضائية، الاستكشاف العلمي الذي تم إجراؤه على متن المحطة الفضائية من خلال إجراء عملية سير في الفضاء وزراعة الخضروات وإجراء محاضرة حية من الفضاء عرضوا خلالها إشعال عود ثقاب في الجاذبية الصغرى.