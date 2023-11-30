شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سام التمان يعود رسميا إلى OpenAI والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر موقع "تك كرانش" التقني، أن سام التمان، المؤسس المشارك في OpenAI، الشركة المصنعة لـChatGPT، عاد رسميًا إلى منصبه كرئيس تنفيذي.

وأوضح الموقع أن الإعلان يأتي في أعقاب أسبوع مضطرب شهد إقالة التمان، وانتقاله الوشيك إلى مايكروسوفت، وعودته النهائية، مما أدى إلى تعديل كبير في مجلس إدارة OpenAI.

والجدير بالذكر أن مايكروسوفت حصلت على مقعد لا يحق له التصويت في مجلس الإدارة في هذه الصفقة التحويلية؛ مما عزز علاقاتها مع شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة المؤثرة.