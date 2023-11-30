شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بألفاظ خارجة.. إيلون ماسك يرد على الشركات بعد سحب إعلاناتها من X والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد إيلون ماسك بألفاظ خارجة على الشركات التى سحبت إعلاناتها من منصته X ، التى تواجه الآن وضعا غير مستقرا ماليًا قد يجعله يخسر 75 مليون دولار أخرى من إيرادات الإعلانات، ووجه رسالة جديدة للمعلنين الذين ينسحبون من المنصة تحمل كلمات نابية تعبر عن عدم اهتمامه بخروجهم والضغط الذين يرغبوا فى وضعه على المنصة، وفقاً لموقع engadget.

كرر " ماسك " هذه الكلمات عدة مرات أثناء ظهوره في حدث DealBook الذي نظمته صحيفة نيويورك تايمز، وقال " ماسك: "لا تعلن، إذا كان شخص ما سيحاول ابتزازي بالإعلانات، أو ابتزازي بالمال؟ اذهب .. (كلمات نابية)، هل هذا واضح؟ أتمنى ان تكون كذلك".

وأضاف ماسك: "مرحبًا بوب"، في إشارة واضحة إلى الرئيس التنفيذي لشركة ديزني بوب إيجر، الذي ظهر في نفس الحدث في وقت سابق من اليوم وتحدث عن قرار الشركة بسحب الإعلانات بعد تغريدة ماسك في وقت سابق من هذا الشهر، التى شملت على موقف يعزز النظرية المعادية للسامية.

وقال إيجر إن ارتباط ديزني بـ X "لم يكن بالضرورة أمرًا إيجابيًا بالنسبة لنا"، وفقًا لمجلة Variety.