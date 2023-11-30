تكنولوجيا: إطلاق Redmi Watch 4 و Redmi Buds 5 Pro رسميًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عقدت Redmi حدث إطلاق كبير في الصين اليوم حيث حصلنا على سلسلة الهواتف الذكية Redmi K70 الجديدة إلى جانب اثنين من الأجهزة الذكية الجديدة القابلة للارتداء؛ Redmi Watch 4 و Redmi Buds 5 Pro.

تقدم Watch 4 مظهرًا مُعاد تصميمه مع شاشة AMOLED كبيرة بحجم 1.96 بوصة والعديد من أنماط أحزمة الساعة الأنيقة، بينما توفر Buds 5 Pro صوتًا عالي الدقة وعزل الضوضاء وما يصل إلى 38 ساعة من إجمالي وقت التشغيل.

تتميز Redmi Watch 4 بشاشة AMOLED بحجم 1.96 بوصة ودقة 390 × 450 بكسل ومعدل تحديث 60 هرتز. وتم تصنيف الشاشة بما يصل إلى 600 نتس في المتر المربع من ذروة السطوع وتدعم وظيفة العرض الدائم.

تعتبر هذه هي أول ساعة Redmi تحصل على غلاف من سبائك الألومنيوم وهي أيضًا مقاومة للماء حتى 5ATM.

يغطي نظام HyperOS من شاومي جانب البرنامج ويمكنك أيضًا الحصول على تحديد المواقع GNS، وهناك دعم NFC وBluetooth 5.3.

تغطي Watch 4 تتبع صحتك المعتاد من خلال معدل ضربات القلب والأكسجين في الدم والنوم وتتبع التوتر. بالاضافة إلى تتبع النشاط من خلال أكثر من 150 وضعًا رياضيًا للاختيار من بينها، بما في ذلك التدريبات الموجهة بالصوت وبرامج التعافي.

توفر Watch 4 بطارية بسعة 470 مللي أمبير في الساعة والتي من المفترض أن تدوم لمدة تصل إلى 10 أيام مع تمكين AOD وجميع ميزات التتبع الصحي أو ما يصل إلى 20 يومًا مع الاستخدام الأخف.

يبلغ سعر Redmi Watch 4 500 يوان صيني (70 دولارًا) في الصين وهو متاح على موقع Xiaomi الرسمي.

اما عن Redmi Buds 5 Pro، فهي تأتي بتصميم تقليدي داخل الأذن وتوفر محركات ديناميكية مع مكبرات صوت مطلية بالسيراميك مقاس 10 مم ومكبرات صوت مطلية بالتيتانيوم مقاس 11 مم.

تدعم السماعات بث الصوت LHDC 5.0 Hi-Res وتوفر عزل نشط للضوضاء والذي يتم الإعلان عنه لإغراق ما يصل إلى 52 ديسيبل.

يتم إقران Buds 5 Pro عبر Bluetooth 5.3 بينما يأتي إصدار e-Sports الخاص مزودًا بجهاز إرسال USB-C منفصل بسرعة 2.4 جيجاهرتز والذي يقلل زمن الوصول إلى 20 مللي ثانية.

تم تصنيف عمر البطارية المدمج بين السماعات وحافظة الشحن بـ 38 ساعة مع 6.5 ساعة من تشغيل السماعات في وضع ANC و10 ساعات مع إيقاف تشغيلها.

تأتي Redmi Buds 5 Pro باللون الأسود والأبيض والأزرق والأسود/البرتقالي ويتم بيعها بالتجزئة بسعر 500 يوان صيني (70 دولارًا) في الصين.

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