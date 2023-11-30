تكنولوجيا: الإعلان عن الألعاب المجانية لشهر ديسمبر على PlayStation Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في شهر ديسمبر، ستقدم PlayStation Plus مجموعة جديدة تمامًا من الألعاب. يمكن للأعضاء استكشاف العوالم الافتراضية لـ Lego 2K Drive وPowerwash Simulator وSable في الفترة من 5 ديسمبر إلى 1 يناير.

وتدعو Lego 2K Drive، المتوفرة على كل من PS4 وPS5، اللاعبين إلى Bricklandia، وهي مغامرة قيادة Lego مترامية الأطراف في العالم.

قم ببناء رحلات أحلامك، وتسابق عبر تضاريس متنوعة، وتنافس على جائزة Sky Trophy المرغوبة. توفر اللعبة وضع قصة جذابًا وخيار التعاون مع الأصدقاء في أوضاع تدعم اللعب المتعدد، مما يضمن ساعات من المرح المليء بالمركبة.

وتدعو لعبة Lego 2K Drive، المتوفرة على كل من PS4 و PS5، اللاعبين إلى Bricklandia، وهي مغامرة قيادة Lego مترامية الأطراف في عالم مفتوح.

قم ببناء رحلات أحلامك، وتسابق عبر تضاريس متنوعة، وتنافس على جائزة Sky Trophy المرغوبة.

توفر اللعبة وضع قصة جذابًا وخيار التعاون مع الأصدقاء في أوضاع تدعم اللعب المتعدد، مما يضمن ساعات من المرح المليء بالمركبة.

وإذا كنت في حالة مزاجية للقيام ببعض عمليات التنظيف الخالية من التوتر، فإن Powerwash Simulator لأجهزة PS4 وPS5 يوفر لك كل ما تحتاجه.

يستطيع اللاعبون، المسلحون بغسالة كهربائية موثوقة، إزالة الأوساخ من المركبات والمباني والحدائق العامة.

قم بترقية ترسانة التنظيف الخاصة بك لتصبح غسالة كهربائية احترافية، وتتعامل مع المهام الأكبر بكفاءة متزايدة.

انضم إلى الأصدقاء في اللعب التعاوني عبر الإنترنت واترك بصمتك على مدينة Muckingham المغطاة بالتراب.

وبالنسبة لمستخدمي PS5، تقدم Sable رحلة فريدة لا تُنسى من خلال الطيران الشراعي، وهي طقوس مرور تأخذ اللاعبين عبر الصحاري الشاسعة والمناظر الطبيعية القديمة. استكشف الآثار وواجه البدو واكشف النقاب عن الألغاز بينما تستمتع بالأسلوب الفني المميز للعبة والموسيقى التصويرية الأصلية لوجبة الإفطار اليابانية.

لدى أعضاء PlayStation Plus مهلة حتى 4 ديسمبر للاستمتاع بألعاب نوفمبر، بما في ذلك Mafia II: Definitive Edition وDragon Ball: The Breakers وAliens Fireteam Elite.

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