تكنولوجيا: إطلاق الدراجة الالكترونية Topstone Neo Carbon Lefty 3 بإطار من ألياف الكربون

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تمثل Topstone Neo Carbon Lefty 3، أحدث دراجة الكترونية من Cannondale، وهي تعتبر فصلاً جديدًا في عالم ركوب الدراجات، حيث تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والتنوع القوي.

تعد هذه الدراجة الإلكترونية مثالًا ممتازًا لكيفية تلبية الابتكار الحديث لاحتياجات راكبي الدراجات المتنوعين.

يتم تشغيل الدراجة بواسطة محرك Bosch Performance Line CX، والذي يوفر 250 واط و85 نيوتن متر من عزم الدوران. يضمن هذا المحرك القوي، إلى جانب بطارية PowerTube بقوة 500 واط في الساعة، حصول الدراجين علىطاقة كافية لرحلات طويلة مليئة بالتحديات.

وما يميز هذه الدراجة هو تصميمها المميز، وخاصة شوكة ليفتي أوليفر 3. هذه الشوكة الأمامية أحادية الجانب لا تمنح الدراجة مظهرًا فريدًا فحسب، بل تساهم أيضًا في أدائها، مما يوفر توازنًا بين الخفة والتعليق الفعال لركوب سلس على مختلف التضاريس.

تضمن هذه الميزة، إلى جانب نظام التعليق Kingpin من Cannondale في الإطار، قيادة مريحة، وامتصاص الصدمات من الأسطح غير المستوية.

علاوةً على ذلك، يتميز إطار الدراجة، المصنوع من ألياف الكربون BallisTec عالية الجودة، بخفة الوزن والمتانة. يتم دمج مجموعة بطارية Bosch في الإطار بسلاسة، مما يحافظ على المظهر الأنيق للدراجة.

أما المكونات الأخرى للدراجة، مثل الإطارات 650b x 42c ونظام نقل الحركة Shimano GRX، فهي مثيرة للإعجاب بنفس القدر. يوفر التكوين 1 × 11 وفرامل القرص الهيدروليكي من Shimano GRX تحكمًا موثوقًا وسريع الاستجابة في التضاريس المتنوعة.

بسعر 6500 دولار، تعد Topstone Neo Carbon Lefty 3 بلا شك دراجة متميزة. ومع ذلك، فإن الجمع بين القدرة علىالتكيف والقوة والتصميم المبتكر يبرر التكلفة.

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