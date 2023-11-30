شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رؤساء ميتا وX وتيك توك أمام مجلس الشيوخ بسبب سلامة الأطفال عبر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان التأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية للأطفال والشباب سببًا متزايدًا لقلق الآباء والمشرعين، والآن، من المقرر أن يشهد الرؤساء التنفيذيون لشركة Meta وTikTok وSnap وX أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي بشأن "فشلهم في حماية الأطفال عبر الإنترنت"، وفقا لموقع engadget.

أصدر السيناتور ديك دوربين، رئيس اللجنة القضائية، والسناتور ليندسي جراهام، عضوها البارز، بيانًا أعربوا فيه عن إحباطهم من رفض شركة Snap وDiscord وX الأولي مشاركة مديريهم التنفيذيين وحتى قبول مذكرات الاستدعاء.

كما أعرب أعضاء مجلس الشيوخ عن شعورهم بالنفاق تجاه هذه المنصات التي تريد أن يكون لها رأي في السياسة ولكنها تكافح ضد المشاركة في المناقشات.

صرح دوربين وجراهام: "عندما عقدنا جلسة الاستماع الأولى حول حماية الأطفال عبر الإنترنت مع الخبراء والمدافعين في وقت سابق من هذا العام، اشتكت شركات التكنولوجيا الكبرى من عدم تلقي دعوة، ولقد وعدناهم بأن وقتهم سيأتي، وعرفنا منذ البداية أن جهودنا لحماية الأطفال عبر الإنترنت ستقابل بالتردد من شركات التكنولوجيا الكبرى، لقد اضطروا أخيرًا إلى الاعتراف بفشلهم عندما يتعلق الأمر بحماية الأطفال، والآن بعد أن تعاونت جميع الشركات الخمس، فإننا ننظر إلى نتطلع إلى الاستماع إلى رؤسائهم التنفيذيين، الآباء والأطفال يطالبون باتخاذ إجراء".

ركزت اللجنة القضائية على هذه القضية كثيرًا على مدار العام، حيث وافقت على مشاريع القوانين التي من شأنها إجبار المنصات عبر الإنترنت على تحمل المزيد من المسؤولية في حماية الأطفال (وأن تكون أكثر شفافية في جهودها) وتحسين الإبلاغ عن الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، من بين خطوات أخرى، تم تحديد جلسة الاستماع مع الرؤساء التنفيذيين من عمالقة التكنولوجيا الخمسة في الأصل في ديسمبر ولكنها ستعقد الآن في 31 يناير 2024.