شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زى النهارده.. سقوط نيزك على امرأة فى ولاية ألاباما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد سقوط نيزك أمر دائما ما نستخدمه كتعبير ساخر على أي أمر نختلف معه، ولكنه حدث حقيقي أصاب امرأة من قبل بينما تنام على أريكة منزلها، وهى آن إيزالبيث هودجز من ولاية ألاباما بالولايات المتحدة، وذلك في مثل هذا اليوم 30 نوفمبر ولكن من عام 1954، وكانت مفاجأة للمرأة التي أبلغت عن الصخرة التي سقطت عليها من الفضاء.

وفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، بلغ وزن النيزك 10 أرطال (4.5 كيلو جرام) الذى اخترق السقف الخاص بمنزل السيدة واصطدم بجانبها، ولم يكن سكان المدينة متأكدين مما إذا كان الجسم عبارة عن نيزك، حتى أنهم شكوا فى كونه جزءا من طائرة للاتحاد السوفيتى.

وتجمع الناس حول منزل السيدة التى ذهبت إلى المستشفى لتلقى العلاج إثر كدمة سيئة تسبب فيها النيزك، وأكد العلماء أن الصخرة سقطت من الفضاء بالفعل.

قدمت هودجز النيزك لمتحف التاريخ الطبيعي، وتم تسجيلها كأول سيدة يضربها نيزك فى التاريخ.