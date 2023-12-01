شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طفل يطلب من شركة أبل إعادة تصميم الرمز التعبيري لوجه "طالب يذاكر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ تيدي، وهو مشجع لشركة Apple يبلغ من العمر 10 سنوات من المملكة المتحدة، عريضة تدعو شركة Apple إلى إعادة تصميم الرموز التعبيرية لنظارات "الوجه الذي يذاكر كثيرا"، حيث يعتقد تيدي أن الأسنان الأمامية البارزة لوجه الطالب الذي يذاكر كثيرا، تجعل الأمر "فظيعًا للغاية بالنسبة للأشخاص الذين يرتدون النظارات"، وفقاً لموقع 9to5mac.

وقال تيدي لبي بي سي عن الرموز التعبيرية للنظارات: "إنهم يجعلون الناس يعتقدون أننا مهووسون، وهذا أمر فظيع للغاية، إنه يجعلني أشعر بالحزن والانزعاج، وإذا وجدته مهينًا، فسيكون هناك الآلاف من الأشخاص حول العالم الذين يجدونه مهينًا أيضًا".

لقد أخذ تيدي الأمور على عاتقه وصمم رمزًا تعبيريًا جديدًا يشير إليه باسم "الرمز التعبيري العبقري"، يُظهر التصميم رمزًا تعبيريًا مبتسمًا يرتدي نظارات وبدون "أسنان الأرنب الرهيبة".

قال تيدي: "أحب ارتداء النظارات لأنها تجعلني أرى بشكل أفضل بكثير، كما أنها تبدو جيدة وأنيقة".

استلهم تيدي لبدء التماسه من قبل إحدى أساتذته، ليزا، قالت ليزا: "إنه يتحدث بصوت عالٍ عن هذا الأمر ولكن بطريقة ناضجة تمامًا، وأعتقد أنه ينبغي دعمه وتشجيعه والإشادة به أيضًا".

اعتبارًا من الآن، يتم تداول العريضة داخل مدرسة تيدي وبلدته فقط، ولديه خطط لإرسالها بالبريد الإلكتروني إلى Apple وإطلاقها عبر الإنترنت قريبًا أيضًا.

لم تستجب شركة Apple لتغطية عريضة تيدي حتى الآن، ويقول تيدي إنه "سيشعر بالدهشة" و"بالحماس الشديد" إذا أخذت شركة أبل بنصيحته.