شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: شركة ChatGPT قد تكون حققت اكتشافًا خطيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتقد إيلون ماسك، أن شركة OpenAI المصنعة لـChatGPT ربما تكون قد حققت اكتشافًا خطيرًا، وهذا هو السبب وراء دراما سام ألتمان، الرئيس التنفيذى للشركة، التي شملت إقالته المفاجئة، ثم عودته اليوم مرة أخرى، فإنه يتناول بعض النظريات حول سبب إقالته من الأساس.

على الرغم من مساعدته في البداية في تأسيس OpenAI، إلا أن ماسك قال خلال مقابلة في قمة Dealbook Summit، أنه ليس لديه سبق صحفي داخلي حول الدراما التي تنطوي على رحيل ألتمان المفاجئ والعودة السريعة بنفس القدر، لكنه "قلق" بشأن ما يعنيه ذلك بالنسبة للذكاء الاصطناعي.

قال ماسك: "لدي مشاعر متضاربة تجاه سام"، مضيفا أنه يريد أن يعرف السبب وراء شعور إيليا سوتسكيفر، أحد مؤسسي OpenAI وكبير العلماء، بقوة شديدة لمحاربة سام".

وأكد ماسك، "يبدو هذا أمرًا خطيرًا.. لا أعتقد أنه كان تافهًا.. وأنا قلق جدًا من أن هناك بعض الأشياء الخطيرة"، مضيفا: "جزء من الذكاء الاصطناعي الذي اكتشفوه".

لا يزال من غير الواضح سبب محاولة مجلس الإدارة طرد ألتمان، وذكرت كالي هايز من Business Insider سابقًا أنه تم إخبار موظفي OpenAI بإقالة ألتمان بسبب بيان أدلى به لمجلس الإدارة بخصوص الموظفين، لكن يبدو أن الموظفين لم يقتنعوا بالأسباب التي تم تقديمها لهم.

تم طرد ألتمان لفترة وجيزة من OpenAI من جانب مجلس إدارة المنظمة المكون من ستة أشخاص في وقت سابق من هذا الشهر، وتم الترحيب بعودته إلى الشركة بعد خمسة أيام بعد أن هدد غالبية موظفي OpenAI بالاستقالة إذا لم تتم إعادة ألتمان.