شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رواد القمر يوقعون على مركبتهم الفضائية قبل عام من الإطلاق (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع رواد الفضاء الأربعة المختارون لرحلة القمر أسماءهم على قطعة صاروخ سترسلهم إلى القمر في أواخر عام 2024، أي بعد عام واحد فقط من الآن، حيث وضع طاقم "أرتميس 2" توقيعاتهم على المحول الخاص بمركبتهم الفضائية Orion، والتي سيتم تركيبها فوق صاروخ نظام الإطلاق الفضائي الضخم (SLS).

ووفقا لما ذكره موقع "space"، احتفل رواد الفضاء الأربعة، الذين كانوا يرتدون ملابس غرف الأبحاث، بالنشاط الاحتفالي في مركز مارشال لرحلات الفضاء التابع لناسا في هانتسفيل بألاباما، وسيوضع المحول أسفل مركبة أوريون الفضائية الخاصة برواد الفضاء أثناء مهمتهم حول القمر.



تسجيل الأسماء على الصاروخ

وذكر بيان ناسا، "محول مرحلة أوريون عبارة عن هيكل حلقي صغير يربط مركبة أوريون الفضائية التابعة لناسا بمرحلة الدفع المبردة المؤقتة لصاروخ SLS، وتم تصنيعه بالكامل في مارشال"، مضيفا "سيكون الحجاب الحاجز للمحول بمثابة حاجز لمنع الغازات الناتجة أثناء الإطلاق من دخول المركبة الفضائية."



تذكار رواد الفضاء

تضم مهمة أرتميس 2 قائد ناسا ريد وايزمان، وطيار ناسا فيكتور جلوفر (أول شخص من ذوى البشرة الداكنة يغادر المدار الأرضي المنخفض)، وأخصائية مهمة ناسا كريستينا كوخ (أول امرأة)، ورائد فضاء وكالة الفضاء الكندية جيريمي هانسن (أول رائد غير أمريكي).



تذكار صاروخ الفضاء

أجرى الطاقم بعض الزيارات إلى مراكز ناسا وسط تدريب طموح مدته 18 شهرًا، حيث تدربوا على الإجراءات أثناء سيرهم على القمر، نظرًا لأن Artemis 2 هي أول مهمة بشرية للقمر منذ هبوط أبولو 17 في عام 1972، وهم يعملون أيضًا من خلال التدريب مع أوريون، جنبًا إلى جنب مع الإجراءات الطبية.