شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الطالب الجامعى المتتبع لطائرة إيلون ماسك الخاصة يدخل قائمة فوربس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق جاك سويني، الطالب الجامعي الذي تصدر عناوين الأخبار لتتبع طائرات إيلون ماسك الخاصة، إنجازًا آخر، حيث تم إدراجه في قائمة فوربس لأفضل 30 شخصًا تحت سن الثلاثين في تكنولوجيا المستهلك، وتم إدراج الطالب البالغ من العمر 21 عامًا بجامعة سنترال فلوريدا في قائمة فوربس لرواد الأعمال في مجال التكنولوجيا الاستهلاكية.

ووفقا لما ذكره موقع "Business insider"، أنشأ جاك سويني روبوتات تتعقب الطائرات الخاصة للأثرياء والمشاهير، بما في ذلك مارك كوبان، وتايلور سويفت، والعديد من الأثرياء الروس، وساعد الصحفيين والباحثين والهواة على تتبع الطائرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال في رسالة نصية: "أنا ممتن لوجودي في القائمة"، مضيفا "أعتقد أن حدث تتبع ماسك يزيد من أسباب سعادتي لأنني لم أقم بإيقافه عندما تم الضغط على، حيث سمح لي بمقابلة أشخاص رائعين ومواصلة التوسع في ما أحبه، وهو تتبع الطائرات."

وقال الطالب الجامعى، إنه يخطط لمواصلة العمل وتحسين مشاريع تتبع الطائرات الخاصة به، وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، تتبع سويني وتبادل بيانات الطيران لبعض أقوى الأشخاص في العالم، بما في ذلك تايلور سويفت ومارك زوكربيرج.

كما أنه منذ أن بدأ بمشاركة البيانات من ADS-B Exchange على تويتر باستخدام الروبوتات الآلية، وسع سويني حساباته لتشمل Instagram وThreads، بالإضافة إلى إطلاق قاعدة البيانات الخاصة به لمراقبة الطائرات.

دخل الطالب الجامعي إلى دائرة الضوء لأول مرة في العام الماضي بعد أن عرض عليه ماسك مبلغ 5000 دولار للتوقف عن مشاركة معلومات رحلته على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن سويني رفع المبلغ وطلب 50000 دولار، وقال سويني لموقع Business Insider سابقًا إن " ماسك " لم يتابع الأمر مطلقًا.

تم تعليق حسابات سويني على تويتر لاحقا، بما في ذلكElonJet وZuccJet، وذلك في ديسمبر بعد أن استحوذ Musk على المنصة، التي تسمى الآن X.

وفي ذلك الوقت، قال ماسك، إن حسابات تتبع الطائرات كانت "انتهاكًا للسلامة الجسدية"، حتى أن " ماسك " هدد بمقاضاة سويني في مرحلة ما.