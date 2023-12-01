شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية مشاركة قائمة تشغيل Spotify Wrapped 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد من بين العناصر الأكثر شيوعًا في نهاية هذا العام هي Spotify Wrapped، حيث تجمع خدمة الموسيقى تقريرًا عن كل ما استمعت إليه في ذلك العام بتنسيقات إحصائية مختلفة، حيث يمكنك معرفة فئات الموسيقى التي اتبعتها، والحصول على قائمة تشغيل لأفضل 100 أغنية لديك، ومعرفة مكانك مقارنة بالآخرين، ومعرفة ما هي شخصيتك المستمعة.

ووفقاً لصحيفة "مترو"، ينشر تطبيق Spotify عرض ومشاركة أفضل الفنانين والمقطوعات الموسيقية والأنواع الموسيقية التي كنت تستمع لها على مدار العام.

تعد تايلور سويفت وباد باني من بين الفنانين الذين حصلوا على الأغاني والألبومات الأكثر استماعًا هذا العام، مع وجود أمثال The Weeknd وDrake وPeso Pluma أيضًا في المزيج.

كيفية مشاركة قائمة تشغيل Spotify Wrapped 2023الخاصة بك

عند مشاركة رابط إلى قائمة التشغيل Wrapped 2023 الخاصة بك مع الأصدقاء، ربما لاحظت أن الرابط يرسلهم فقط إلى الأغاني الخاصة بهم بدلاً من أغانيك، وذلك لأن قائمة التشغيل مخصصة، ولكن لا تزال هناك طريقة لمشاركة قائمة التشغيل بين أصدقائك، ولا يستغرق الأمر سوى بعض الخطوات.

يعرض موقع Spotify تفاصيل بعض الخطوات البسيطة التي يمكنك القيام بها لإرسال قائمة التشغيل إلى الأصدقاء والعائلة، يجب الإشارة إلى أن هذا لا يمكن القيام به إلا في التطبيق وليس عبر متصفح الويب.

بالنسبة لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر الشخصية/Mac وiOS، اتبع الخطوات التالية:

1- افتح قائمة تشغيل أفضل أغانيك 2023 على جهاز الكمبيوتر/جهاز Mac

2- اضغط على Ctrl/Cmd+A لتحديد جميع الأغاني المائة الموجودة فيه

3- اضغط بزر الماوس الأيمن > إضافة إلى قائمة التشغيل > وإضافة إلى قائمة تشغيل جديدة

4- يمكنك مشاركة قائمة التشغيل الجديدة هذه كما اعتدت من خلال تحديد خيار المشاركة، بمجرد إنشاء قائمة التشغيل على جهاز الكمبيوتر/ جهاز Mac، يمكن مشاركتها على جهاز iOS أيضًا.

بالنسبة لأجهزة Android، الأمر مختلف قليلاً:

1- افتح قائمة تشغيل "أفضل الأغاني" لعام 2023

2- اضغط على أيقونة النقاط الثلاث بجوار أيقونة القلب الأخضر وقم بتنزيل الأيقونات لفتح قائمة التشغيل

3- حدد "إضافة إلى قائمة تشغيل أخرى" > قائمة تشغيل جديدة

4- سيؤدي هذا إلى إضافة جميع الأغاني المائة إلى قائمة التشغيل الجديدة، والتي يمكنك الآن مشاركتها مرة أخرى كالمعتاد.