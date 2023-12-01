شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تحتفل بـ"مليار" مستخدم لـ RCS وتطرح مميزات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان شهر نوفمبر شهرًا كبيرًا بالنسبة لـ RCS - بروتوكول مراسلة الهاتف المحمول الذي تدعمه جوجل - والآن تختتم الشركة هذا الشهر بالإعلان عن إنجاز مهم وبعض الميزات الجديدة الاحتفالية، فوفقًا لشركة جوجل، يستخدم أكثر من مليار مستخدم نشط شهريًا خدمة RCS في Google Messages

ويعد هذا أمرًا ضخمًا، نظرًا لأن الدعم كان نادرًا قبل بضع سنوات فقط، على الرغم من أنه ليس مفاجئًا تمامًا نظرًا لأنها كانت خدمة المراسلة الافتراضية على هواتف Android لبضع سنوات حتى الآن.

ما هو نظام RCS؟ هو اختصار لـ"Rich Communiction Services"، أو خدمات الاتصال الغنية، وتم إطلاقه عام 2017، إذ يعتمد فى الأساس على إمكانية إرسال الوسائط المتعددة داخل تطبيق الرسائل التقليدى الذى كان مقتصرًا على الرسائل النصية فقط.

ما الفرق بينه وبين الـSMS؟ يعتبر نظام الـSMS مقتصرًا على الرسائل النصية ولا يدعم إرسال صور بجودة عالية أو تحميل مقاطع فيديو، لكن يأتى الـRCS ليدعم كافة هذه المزايا، فيمكن إرسال صور ومقاطع فيديو وملفات pdf و word، وتحميل ملفات يصل حجمها إلى 10 جيجا بايت.

أما بالنسبة لميزات المراسلة الجديدة، فقد يبدو بعضها مألوفًا لمستخدمي iOS ، كما توجد ميزة جديدة ترتبط بحسابك في جوجل لإنشاء ملف تعريف يشبه ملصق جهة الاتصال مع اسمك وصورتك، وتضيف جوجل شيئًا يسمى Photomoji، والذي يتيح لك قص الأشخاص من صورك واستخدام الصور للرد على الرسائل كما تفعل مع الرموز التعبيرية.

وتقدم أبل شيئًا مشابهًا في iOS 17، على الرغم من أنه يتعين عليك تحويل قصاصات الصور الخاصة بك إلى ملصقات لإضافتها إلى محادثات iMessage، و بناءً على دراسة علمية للغاية لخمسة أشخاص ، فإن هذا الأمر لا ينتشر بسرعة كبيرة.



جوجل ماسنجر

وستتيح لك Google Messages أيضًا إرفاق رمز تعبيري عند إرسال رسالة صوتية، وهو ما تسميه جوجل "الحالة المزاجية"، وهذه طريقة رائعة لمساعدة شخص ما في التعرف على فحوى رسالتك في لمحة سريعة.

والرموز التعبيرية التي تتم مشاركتها في الدردشات الجماعية أو المستخدمة كردود أفعال ستتضمن أحيانًا رسومًا متحركة أيضًا، وفي إشارة بسيطة إلى وضع الفقاعة الخضراء أو الفقاعة الزرقاء بالكامل، ستتيح لك رسائل جوجل الآن تغيير لون فقاعات الدردشة في كل محادثة من محادثاتك.

وسيتم توزيع ميزات المراسلة الجديدة من جوجل لمستخدمي RCS على هواتف Android، ويتضمن إسقاط الميزات اليوم أيضًا بعض عمليات التكامل المنزلية الذكية سهلة الاستخدام مع Wear OS حتى تتمكن من ضبط حالة Google Home الخاصة بك، أو تشغيل مجموعة من الأضواء، أو بدء روتين من ساعتك، وسيتم إطلاق كل شيء بدءًا من اليوم، مع ظهور ميزات المراسلة الجديدة لأول مرة في الإصدار التجريبي المفتوح .