شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وفاة ماري كليف رائدة فضاء ناسا عن عمر يناهز 76 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت رائدة الفضاء السابقة ماري كليف، التي انطلقت مرتين على متن مكوك الفضاء قبل أن تصبح أول امرأة ترأس قسم العلوم في وكالة ناسا، عن عمر يناهز 76 عامًا، وتم تأكيد خبر وفاة كليف من جانب بوب كابانا، والذي كان أيضًا رائد فضاء في مكوك الفضاء.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، قال كابانا في بيان "أنا حزين لأننا فقدنا الدكتورة ماري كليف"، مضيفا "كانت ماري قوة من قوى الطبيعة ولديها شغف بالعلم والاستكشاف والعناية بكوكبنا الأصلي.. سنفتقدها."

وهي عالمة حاصلة على تدريب في الهندسة المدنية والبيئية، فضلاً عن العلوم البيولوجية والبيئة الميكروبية، وكانت عضوًا في المجموعة التاسعة من رواد الفضاء التابعة لناسا والتي تم اختيارها في عام 1980.

وأصبحت عاشر امرأة تطير إلى الفضاء في أول مهمتين لها، تم تسجيل إجمالي 10 أيام و22 ساعة في مدار الأرض.

كانت رحلة كليف الأولى متخصصة في مهمة الإطلاق الثاني لمكوك الفضاء أتلانتس في 27 نوفمبر 1985، وباعتبارها عضوًا في طاقم STS-61B، ساعدت في تصوير نشر ثلاثة أقمار صناعية للاتصالات وسيطرت على الذراع الآلية للمركبة المدارية، لمساعدة زملائها في السير في الفضاء على اختبار تقنيات بناء الهياكل في المدار.

قالت كليف في مقابلة سابقة: "لم يتمكنوا من وضعي في بدلة فضائية لأنني كنت صغيرًا جدًا"، مضيفة "لذلك كنت مهندس طيران في تلك الرحلة مسئولة عن الذراع الآلى، كان ذلك، بالنسبة لي، خيبة أمل حقيقية عندما اكتشفت أنني لا أستطيع الخروج في نشاط خارج المركبة"كانت STS-61B أول مهمة تستخدم الذراع الآلية لتحريك رواد الفضاء في الفضاء.

جلست كليف أثناء عملية الإطلاق والهبوط على سطح الطائرة، بين القائد (بروستر شو) والطيار (براين أوكونور)، وتضمنت مهامها نشر مجسات السرعة الجوية، وتتبع الأوامر التي تم استدعاؤها من مركز التحكم في المهمة واستدعاء معالم الرحلة.

عادت كليف إلى الفضاء بعد أربع سنوات، مرة أخرى على متن أتلانتس، في 4 مايو 1989، وباعتبارها متخصصة في مهمة ضمن طاقم STS-30، كانت أول امرأة تطير منذ مأساة تشالنجر في يناير 1986 المركبة التي انفجرت.