شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Threads يصبح متاحًا فى أوروبا هذا الشهر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في وقت سابق من هذا العام، في يوليو، أطلقت Meta منصة الوسائط الاجتماعية القائمة على النصوص، Threads، لكن التطبيق لم يكن متاحًا في الاتحاد الأوروبي بسبب مشكلات الامتثال للوائح المنطقة، ومع ذلك، قد ينتهي انتظار المستخدمين في أوروبا قريبًا، حيث يمكن إطلاق Threads في الاتحاد الأوروبي هذا الشهر.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن Meta قد تطلق Threads في الاتحاد الأوروبي في ديسمبر، وللامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي، قد تقدم Meta وضع العرض فقط لتطبيقها للمستخدمين في المنطقة، وهذا يعني أنه لن يُطلب من المستخدمين إنشاء ملف تعريف لعرض المنشورات، ولكن قد يحتاجون إلى إنشاء ملف تعريف إذا كانوا يريدون نشر محتوى، ولا يزال من غير الواضح كيف سيتم إنشاء توصيات مخصصة لمستخدمي العرض فقط.

في السابق، كانت حسابات المستخدمين على Threads مرتبطة مباشرةً بحسابات Instagram، وهذا يعني أنه إذا قمت بحذف حساب Threads الخاص بك، فسيتم حذف حسابك على Instagram أيضًا، ومع ذلك، فقد تم تغيير هذا مؤخرًا، ويمكن للمستخدمين الآن حذف حساباتهم على Threads دون الحاجة إلى فقدان حساباتهم على Instagram أيضًا.

ويتطلب قانون الاتحاد الأوروبي موافقة صريحة على الإعلانات المخصصة بناءً على جمع البيانات، وعلى الرغم من أن Threads لا تحتوي على إعلانات في الوقت الحالي، إلا أنها تجمع بعض بيانات المستخدم من خلال اتصالها بتسجيلات الدخول إلى Instagram، كما هو مذكور في معلومات الخصوصية على متجر التطبيقات.

كانت بداية Threads هائلة، لكن المستخدمين اشتكوا من محدودية الوظائف ومنشورات العلامة التجارية، وأضافت Meta منذ ذلك الحين ميزات جديدة، حيث جلبت "أقل بقليل" من 100 مليون مستخدم نشط، ويريد الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج أن يكون لديه مليار شخص ينشرون على Threads.

وقال زوكربيرج خلال مكالمة هاتفية حول الأرباح في أكتوبر: "لقد اعتقدت لفترة طويلة أنه يجب أن يكون هناك تطبيق للمحادثات العامة لمليار شخص وهو أمر أكثر إيجابية بعض الشيء"، ومن المؤكد أن إطلاق Threads في الاتحاد الأوروبي يمكن أن يقربه من إنجاز زوكربيرج.