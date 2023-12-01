شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تبدأ حذف حسابات المستخدمين غير النشطة بداية من اليوم.. كيف تحمي حسابك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحذر جوجل المستخدمين منذ أشهر من أن بعض الحسابات ستواجه الحذف الكامل في شهر ديسمبر المقبل، وقد حان الآن الموعد النهائي لذلك، حيث يتم تنفيذ عملية التطهير لإزالة الحسابات غير النشطة التي تقول جوجل إنها أصبحت تشكل خطرًا أمنيًا كبيرًا.

وإذا لم يتم استخدام خدمة مثل Gmail أو الصور لمدة عامين، فقد يتم حذفها نهائيا، ولهذا السبب من الضروري تسجيل الدخول على الفور.

وقالت جوجل في منشور سابق لها :"بدءًا من وقت لاحق من هذا العام، إذا لم يتم استخدام حساب جوجل أو تسجيل الدخول إليه لمدة عامين على الأقل، فقد نحذف الحساب ومحتوياته - بما في ذلك المحتوى داخل Google Workspace (Gmail وDocs وDrive وMeet والتقويم) وGoogle الصور".

لحسن الحظ، من السهل التأكد من أنك لن تصبح ضحية لهذا التحديث، حيث أوضح أحد خبراء الأمن : "تستعد جوجل لبدء حذف ملايين المستخدمين غير النشطين بداية من اليوم يوم الجمعة، عبر جميع خدماتها، بما في ذلك Google Drive وGmail، قد يبدو الأمر مثيرًا للقلق، ولكن لا يزال لديك الوقت لإنقاذ ملفاتك قبل أن تضغط جوجل على زر الإنهاء".

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن جوجل سترسل إليك رسالة قبل إجراء أي عمليات إزالة، لذلك إذا لم يكن لديك بريد إلكتروني من عملاق التكنولوجيا، فيجب أن تكون آمنًا، وأكدت جوجل: "قبل حذف الحساب، سنرسل إشعارات متعددة على مدار الأشهر التي سبقت الحذف، إلى كل من عنوان البريد الإلكتروني للحساب والبريد الإلكتروني المخصص للاسترداد".

وعلى الرغم من أن عملية إزالة البيانات هذه لن تؤثر على الجميع، فقد يكون الآن هو الوقت المناسب لتنزيل أي ملفات ثمينة قمت بتخزينها مع Google وعمل نسخة احتياطية لها في مكان آخر أيضًا للتأكد من بقائها آمنة.

وأضاف توفت: "إذا كانت لديك لحظة مضيئة وأدركت أنه قد يكون لديك بيانات ثمينة على حساب Google قديم، فهذا هو الوقت المناسب لاتخاذ الإجراء والاحتفاظ بنسخة احتياطية منها في مكان آخر".

"يمكنك القيام بذلك عن طريق استخدام حل تخزين سحابي آخر، مثل iCloud أو Dropbox، أو عن طريق القيام بذلك بالطريقة القديمة وحفظ الملفات والصور على محرك أقراص ثابت خارجي. كما أن تسجيل الدخول إلى حساب قديم قبل يوم الجمعة يجب أن يمنعه أيضًا من كونها جزءا من التطهير.

"تأكد من إجراء أي أرشفة عبر شبكة Wi-Fi المنزلية لديك لضمان اتصال متسق، وإذا كنت تستخدم هاتفك المحمول، لتجنب أي تكاليف غير متوقعة للبيانات."

كيفية التأكد من أن جوجل تعتبر الحساب نشطًا - قراءة أو إرسال بريد إلكتروني

- باستخدام جوجل درايف

- مشاهدة فيديو يوتيوب

- مشاركة صورة

- تنزيل تطبيق

- باستخدام بحث جوجل

- استخدام تسجيل الدخول باستخدام Google لتسجيل الدخول إلى تطبيق أو خدمة تابعة لجهة خارجية.

لاحظ أن نشاط حساب Google يعتمد على الحساب ولا يعتمد على الجهاز، لذلك يمكن للمستخدمين استخدام أحد هذه الإجراءات مع حساب Google الخاص بهم، ويتمتع المستخدمون بالمرونة اللازمة لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بحسابهم على Google على أي جهاز قاموا بتسجيل الدخول إليه، مثل الهاتف الذكي أو الكمبيوتر المحمول أو واجهة الويب، وإذا لم تكتشف Google أيًا من هذه الأنشطة، فسيتم اعتبار الحساب غير نشط.

كيفية إبقائه نشط - اربط حسابك في Google بالكمبيوتر المحمول الخاص بك، حتى لو كان حسابًا ثانويًا.

- إرسال أو قراءة بريد إلكتروني مرة واحدة على الأقل كل عامين باستخدام الحساب.

- استخدم الحساب لمشاهدة مقاطع الفيديو على YouTube.

- شارك صورة باستخدام حساب Google المرتبط.

- قم بتنزيل تطبيق من متجر Play باستخدام الحساب المرتبط.

- قم بتوصيل الحساب لتخزين الملفات في Google Drive.

- استخدم بحث Google بعد تسجيل الدخول إلى الحساب.

هذه بعض الإجراءات الشائعة التي يمكنك اتخاذها للحفاظ على حسابك نشطًا/ ومع ذلك، هناك عدة طرق أخرى لإعلام Google بأنك لا تزال تستخدم حسابك.

الاستثناءات هناك بعض السيناريوهات التي تعتبر فيها Google الحساب نشطًا حتى لو لم يتم استخدامه خلال عامين. فيما يلي بعض الاستثناءات:

- أجرى الحساب عملية شراء لمنتج أو تطبيق أو خدمة أو اشتراك من Google، وهذا النشاط مستمر.

- يحتوي الحساب على بطاقة هدايا برصيد نقدي.

- يرتبط الحساب بتطبيق أو لعبة منشورة ذات اشتراكات نشطة، إلى جانب المعاملات المالية المرتبطة بها.

- يدير الحساب حسابًا قاصرًا نشطًا باستخدام Family Link.

- تم استخدام الحساب لإجراء عمليات شراء الكتب والأفلام وما إلى ذلك.