شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث طارئ من جوجل لمستخدمى كروم لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت جوجل تحديثًا لمتصفح كروم على أنظمة التشغيل Mac وLinux وWindows لتصحيح ثغرة أمنية تم استغلالها بشكل نشط من قبل المتسللين، واكتشف باحثون من مجموعة تحليل التهديدات في Google ثغرة أمنية يوم صفر في المتصفح فى 24 نوفمبر.

وقالت الشركة: "نود أيضًا أن نشكر جميع الباحثين الأمنيين الذين عملوا معنا خلال دورة التطوير لمنع الأخطاء الأمنية من الوصول إلى القناة المستقرة"، وتعد هذه هي ثغرة يوم الصفر السادسة في المتصفح هذا العام وبدأت جوجل في طرح التصحيح الأمني لإصلاحها، وتتميز هذه المشكلة بخطورة أمنية "عالية" ويتم تعقب الخطأ باسم CVE-2023-6345.

وقالت الشركة في ملاحظات التصحيح: "تدرك جوجل أن هناك ثغرة أمنية لـ CVE-2023-6345 موجودة في مكان ما".

كيفية التحقق من إصدار المتصفح

قد لا يحتاج أولئك الذين لديهم تحديثات تلقائية ممكّنة لـ Google Chrome إلى اتخاذ أي إجراء، للتحقق يدويًا من وجود تحديث، يمكن للمستخدمين الانتقال إلى إعدادات Google Chrome، والنقر فوق علامة التبويب حول Chrome، والنقر فوق تحديث Google Chrome.

إذا لم يكن هناك خيار للتحديث، فأنت إما تستخدم الإصدار الأحدث أو سيتم طرح التحديث في الأيام القادمة، وسيحصل مستخدمو Chrome على نظامي macOS وLinux على الإصدار 119.0.6045.199، بينما سيحصل مستخدمو Windows على الإصدار 119.0.6045.199 أو 119.0.6045.200.

"قد يظل الوصول إلى تفاصيل الأخطاء والروابط مقيدًا حتى يتم تحديث غالبية المستخدمين بإصلاح، وقالت جوجل: “سنحتفظ أيضًا بالقيود إذا كان الخطأ موجودًا في مكتبة تابعة لجهة خارجية تعتمد عليها مشاريع أخرى بالمثل، ولكن لم يتم إصلاحها بعد”.