علوم وتكنولوجيا

5 طرق لتسهيل تسجيل الشاشة مع الصوت في ويندوز

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تسجيل الشاشة Screen Recording هو وسيلة رائعة لالتقاط ومشاركة ما يظهر على شاشتك، سواء للتعليم أو إنشاء المحتوى أو حل المشاكل، سيساعدك هذا المقال من خلال طرق مختلفة في تسجيل الشاشة على نظام ويندوز مع الصوت، فإذا كنت ترغب في عرض شيء على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وتحتاج إلى صورة ثابتة، فإن لقطات الشاشة على نظام ويندوز تعمل بشكل جيد، ولكن إذا كنت تشرح خطوات وترغب في عرض الإجراء، فاختر تسجيل الشاشة، لنلقي نظرة على جميع الطرق.

تسجيل الشاشة

5 طرق لتسهيل تسجيل الشاشة مع الصوت في ويندوز

  • التسجيل باستخدام Snipping Tool:

أداة القص Snipping Tool هي أداة نظام Windows 11 الأصلية التي تتيح لك أخذ لقطات شاشة وتسجيل الفيديو Screen Recording، وكذلك تسمح لك التحديثات الأخيرة بتسجيل الصوت أثناء تسجيل الشاشة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك إن كان يعمل بنظام ويندوز 11، اتبع الخطوات التالية لتسجيل الصوت أثناء التسجيل  باستخدام تلك الأداة.

  1.  في شريط المهام taskbar انقر على أيقونة Start ثم ابحث عن Snipping Tool واختر Open.

    5 طرق لتسهيل تسجيل الشاشة مع الصوت في ويندوز 1
  2. انقر على أيقونة تسجيل الفيديو واضغط على زر New.

    5 طرق لتسهيل تسجيل الشاشة مع الصوت في ويندوز 2
  3. باستخدام الماوس، اختر المنطقة التي تريد تسجيلها ثم انقر على أيقونة الميكروفون في الأداة لتمكينه، ثم اضغط على Start لبدء التسجيل.

    5 طرق لتسهيل تسجيل الشاشة مع الصوت في ويندوز 3
  4. ملحوظة: إذا كنت تستخدم ميكروفون خارجي، يمكنك استخدامه لتسجيل الصوت عن طريق اختياره في القائمة المنسدلة، وإذا كانت أيقونة الميكروفون غير نشطة، فقم بتمكين الميكروفون من الإعدادات من خلال الدخول إلى Privacy & security.
  5. سيظهر لك عداد تنازلي لمدة 3 ثوانٍ، وسيبدأ تسجيل الشاشة.
  6. بمجرد اكتمال التسجيل، اضغط على أيقونة الإيقاف وسترى الفيديو بعدها ويمكنك التحقق منه وحفظه في الموقع الذي تريده.

  • التسجيل باستخدام شريط ألعاب Xbox:

وهو مسجل شاشة آخر مدمج في نظام ويندوز الذي يمكنه تسجيل شاشتك وصوت النظام ولتسجيل شاشتك مع الصوت باستخدام Xbox Game Bar قم بإتباع الخطوات الآتية مع العلم بأنك لا يمكنك تسجيل سطح المكتب أو File Explorer باستخدام تلك الطريقة.

  1. قم بتشغيل التطبيق الذي تريد تسجيل الشاشة له وافتح شريط ألعاب Xbox بالضغط على مفاتيح Windows + G على لوحة المفاتيح الخاصة بك.

    5 طرق لتسهيل تسجيل الشاشة مع الصوت في ويندوز 4
  2. انقر على زر التقاط واضغط على زر بدء التسجيل (رمز دائرة بيضاء)، وتأكد من تمكين أيقونة الميكروفون لتسجيل الشاشة مع الصوت ويمكنك بدء تسجيل شاشتك مباشرة عن طريق الضغط على Windows + Alt + R.
  3. قم بتسجيل شاشتك، وعند الانتهاء، انقر على زر إيقاف التسجيل (رمز مربع) لإنهاء التسجيل.

  • استخدام برامج تسجيل الشاشة مثل OBS Studio:

يمكن أن يكون استخدام برامج تسجيل الشاشة Screen Recording  ذو فائدة كبيرة لتجربتك، نظرًا لأنها توفر لك المرونة والجودة التي تحتاجها أثناء التسجيل في نظام ويندوز، وفي حين أن هناك العديد من الأدوات، سنستخدم OBS Studios للشرح في الخطوات الآتية.

  1. قم بتنزيل وتثبيت OBS Studio.

    OBS Studio

    OBS Studio

    تحميل مسح QR
    OBS Studio
    مطور التطبيق: OBS Project
    السعر: Free
  2. اضغط على Windows + S لفتح قائمة Start، اكتب OBS Studio، وقم بتشغيله.

    5 طرق لتسهيل تسجيل الشاشة مع الصوت في ويندوز 5
  3. إذا قمت بتثبيت OBS Studio للمرة الأولى، اتبع الخطوات الموجودة أمامك أما إذا كنت قد قمت بتثبيتها من قبل، تخطى هذه الخطوة.
  4. تحت معلومات الاستخدام، حدد Optimize just for recording, I will not be streaming  وانقر فوق Next.

    5 طرق لتسهيل تسجيل الشاشة مع الصوت في ويندوز 6
  5. لإعدادات الفيديو، قم بضبط الإعدادات Base (Canvas) Resolution و FPS ثم اضغط على Next.

    5 طرق لتسهيل تسجيل الشاشة مع الصوت في ويندوز 7
  6. انقر على أيقونة + واختر Display Capture.

    5 طرق لتسهيل تسجيل الشاشة مع الصوت في ويندوز 8
  7. قم بتغيير اسم التسجيل واضغط على OK.

    5 طرق لتسهيل تسجيل الشاشة مع الصوت في ويندوز 9
  8. اضبط الإعدادات المذكورة أمامك واضغط على OK :
    Capture Method :اختر كيفية تسجيل OBS لمحتويات شاشتك.
    Display :إذا كنت تعمل مع شاشات متعددة، اختر الشاشة التي تريد تسجيل الشاشة منها.
    Capture Cursor: تفعيل هذا يضمن تسجيل حركات المؤشر في تسجيل الشاشة.
    Force SDR: تفعيل هذه الميزة يضمن أن OBS Studio تحول بالقوة جميع مصادر الفيديو إلى SDR بغض النظر عن مساحة الألوان الأصلية لديها ويكون ذلك مفيدًا عند البث إلى منصات لا تدعم بث HDR.

    5 طرق لتسهيل تسجيل الشاشة مع الصوت في ويندوز 10
  9. في Audio Mixer، قم بضبط مؤشري الصوت للصوت المكتبي والميكروفون/الصوت الإضافي ثم انقر على Start Recording وقم بتصغير نافذة OBS Studio.
    نصيحة: إذا كنت تسجل الشاشة مع الصوت المكتبي، قم بكتم Mic/AUX لضمان وضوح الصوت، والعكس إذا كنت ترغب في أن يكون صوتك هو الدليل في الفيديو.

    5 طرق لتسهيل تسجيل الشاشة مع الصوت في ويندوز 11
  10. بمجرد الانتهاء من التسجيل، قم بتكبير OBS Studio وانقر على Stop Recording.

    5 طرق لتسهيل تسجيل الشاشة مع الصوت في ويندوز 12

  • التسجيل باستخدام مواقع إلكترونية:

إذا كنت تواجه نقصًا في المساحة على نظام Windows الخاص بك أو لا ترغب في تثبيت تطبيق إضافي على جهازك، يمكنك بسهولة التسجيل Screen Recording على نظام ويندوز الخاص بك مع الصوت باستخدام أدوات الويب ويمكنك إتباع تلك الخطوات لمعرفة  كيفية القيام بذلك باستخدام موقع Screen Capture.

  1. قم بتشغيل متصفح الويب وانتقل إلى موقع Screen Capture.
  2. حدد الخانات بجوار الميكروفون والصوت وكاميرا الويب والعلامة المائية لتمكينها وبمجرد الانتهاء، اضغط على زر بدء التسجيل.

    5 طرق لتسهيل تسجيل الشاشة مع الصوت في ويندوز 13
  3. اختر الشاشة التي تريد تسجيلها (علامة تبويب Chrome، نافذة، أو الشاشة بأكملها) وانقر على Share وقم بتمكين الزر في أسفل الإشعار لمشاركة الصوت في التسجيل.

    5 طرق لتسهيل تسجيل الشاشة مع الصوت في ويندوز 14
  4. قم بإعطاء الجهاز إذنًا لاستخدام الميكروفون في الإشعار عن طريق اختيار Allow  وبعدها سيبدأ تسجيل الشاشة.

    5 طرق لتسهيل تسجيل الشاشة مع الصوت في ويندوز 15
  5. بمجرد الانتهاء، انتقل إلى علامة Screen Capture وانقر على Stop Recording وانقر على زر التنزيل بجوار الفيديو لحفظه.

    5 طرق لتسهيل تسجيل الشاشة مع الصوت في ويندوز 16

  • تسجيل الشاشة بإضافات Google Chrome:

قد تكون اضافات Google Chrome أفضل خياراتك إن لم يناسبك أي طريقة من الطرق السابقة، فتعتبر الامتدادات مثل المساعدين الذين يضيفون ميزات إضافية إلى متصفحك، مما يجعل تجربتك بشكل عام أسهل وفي تسجيل الشاشة على ويندوز في هذه الحالة.

نظرًا لأن الامتدادات غالبًا ما تحتوي على واجهات بسيطة وإمكانيات أساسية، فهي مثالية للأشخاص الذين لا يرغبون في بذل الكثير من الجهد أثناء التقاط الفيديو على أجهزة الكمبيوتر الشخصية أو الكمبيوتر المحمول بنظام Windows، على الرغم من توفر العديد من الامتدادات، سنستخدم Vidyard للشرح مع العلم بأنه لا يُسمح للامتداد بتسجيل بعض علامات التبويب والمواقع.

  1. قم بفتح متصفحك وابحث عن موقع Vidyard.

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  2. انقر على زر Add to Chrome.

    5 طرق لتسهيل تسجيل الشاشة مع الصوت في ويندوز 17
  3. في النافذة المنبثقة، حدد Add extension

    5 طرق لتسهيل تسجيل الشاشة مع الصوت في ويندوز 18
  4. قم بإنشاء حساب Vidyard مجاني.
  5. انتقل إلى شريط الحالة status bar، وانقر على أيقونة الامتداد، ثم حدد Vidyard.

    5 طرق لتسهيل تسجيل الشاشة مع الصوت في ويندوز 19
  6. قم بالسماح للامتداد باستخدام كاميرا وميكروفون جهازك وانقر على Start recording.
  7. اختر الشاشة التي تريد تسجيلها (علامة تبويب Chrome، نافذة، أو الشاشة بأكملها) وانقر على Share.
  8. انتظر لمؤقت 3 ثوانٍ قبل بدء التسجيل.
  9. عند الانتهاء من التسجيل، انقر على أيقونة الإيقاف في الواجهة الموجودة في الزاوية السفلية اليمنى للشاشة ويمكنك أيضًا الضغط على Ctrl + Shift + 2 لإنهاء التسجيل.
  10. من الرسالة في الزاوية العلوية اليمنى للشاشة، قم بإعادة تسمية الفيديو المسجل، أو أعد بدء التسجيل، أو انسخ رابط الفيديو كما يمكنك أيضًا الانتقال إلى الصفحة لتحرير الفيديو بشكل أكثر تفصيلاً.

    5 طرق لتسهيل تسجيل الشاشة مع الصوت في ويندوز 20

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المصدر الأصلي : عرفني

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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