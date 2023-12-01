شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تخضع للتحقيق فى بريطانيا بسبب الألعاب السحابية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة (CMA) تحقيقًا رسميًا في هيمنة متصفح الهاتف المحمول لكل من Apple وGoogle في نوفمبر 2022، وركز تحقيق CMA على الألعاب السحابية من Apple وعلى وجه التحديد الاختيار المزعوم لعملاق التكنولوجيا لتقييد تطبيقات الألعاب السحابية في متجر التطبيقات، وفي شهر يناير، قدمت شركة أبل استئنافًا بناءً على توقيت تحقيق هيئة أسواق المال.

ووفقًا لقواعد هيئة أسواق المال، "يجب" على الجهة التنظيمية اتباع إشعار دراسة السوق مع مرجع تحقيق السوق في غضون ستة أشهر، واستنادًا إلى تواريخ نقاط مختلفة في عمل هيئة أسواق المال، ادعت الشركة أيضًا أن الهيئة التنظيمية فشلت في الوفاء بالموعد النهائي المحدد بستة أشهر.

وفي وقت سابق، اتفقت محكمة الاستئناف المعنية بالمنافسة (CAT) في المملكة المتحدة مع شركة أبل وكتبت أنه "من الممكن القول إن هيئة أسواق المال أخطأت في القانون" من خلال الالتزام بجدولها الزمني.

ووفقًا لتقرير صادر عن وكالة رويترز للأنباء، ألغت محكمة الاستئناف في لندن الحكم السابق وسمحت لهيئة مراقبة المنافسة في المملكة المتحدة بالتحقيق في متصفحات الهواتف المحمولة والألعاب على نظام التشغيل iOS.

ماذا قال القاضي عن الحكم السابق

وفي بيان، كتب القاضي نيكولاس جرين أن لجنة مناهضة التعذيب "فقدت بصرها [دور هيئة أسواق المال] في تعزيز المنافسة وحماية المستهلكين". وكتب أيضًا أنه إذا استمر حكم CAT، فستكون هناك "عواقب وخيمة" على مستقبل الهيئة التنظيمية.

وقال القاضي جرين: "سيعني ذلك أن هيئة أسواق المال ليس لها اختصاص، حتى بعد مرور بضع سنوات، للتحقيق في المخاوف المتعلقة بسلوك مؤسسة مثل Apple أو Google حتى لو كانت هذه المخاوف مبررة بشكل موضوعي"، كما رحبت سارة كارديل، الرئيس التنفيذي لهيئة أسواق المال، بقرار القاضي جرين وقالت: "[إنه] يمنح هيئة أسواق المال الدعم الذي تحتاجه لحماية المستهلكين وتعزيز المنافسة في المملكة المتحدة".

كيف سيؤثر هذا الحكم على شركة أبل

ستظل شركة Apple تحتفظ بالحق في استئناف القرار الجديد. وأكد كارديل أن هيئة أسواق المال مستعدة لاستئناف تحقيقاتها "عند اكتمال الإجراءات القانونية". ومع ذلك، حتى ذلك الحين، سيتم تعليق تحقيقات الهيئة الرقابية. ولم يؤكد صانع iPhone أيضًا ما إذا كان ينوي الاستئناف مرة أخرى.