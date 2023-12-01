الجمال والسرعة في الأداء مع الفن ثلاثي الأبعاد مسرّع بواسطة NVIDIA Studio

لعالم جديد من سرعة الرسوم ثلاثية الأبعاد، Nvidia Studio تطور في مجالك الإبداعي بسرعة وتنتقل بك إلى اعلى المستويات. تعرّف على نورهان إسماعيل، فنانة ثلاثية الأبعاد موهوبة علمت نفسها بنفسها تأخذنا إلى عالم NVIDIA Studio مع عملها الإبداعي Creator by Day, Gamer by Night – وقد صممته بأسلوب فني متساوي القياس ودقة رسومية مثيرة للإعجاب. أعمال نورهان معروفة بأنها غنية بالألوان النابضة بالحياة والتفاصيل المثيرة للاهتمام.

نورهان ورحلتها مع Nvidia Studio

بدأت رحلة نورهان الإبداعية في سن مبكرة كشكل من أشكال الهروب من الصراع المسلح في موطنها سوريا. خلال هذا الوقت عانت عائلة إسماعيل من العديد من الصعوبات بما في ذلك فقدان منزلهم. ولا تزال بيئتها بمثابة المادة الخام لإبداعاتها حيث تغرس الأصالة في كل قطعة. هذه هي الطريقة التي ولد بها النمط المتساوي القياس للغرفة المفردة.

بالنسبة لهذه العمل، بدأت بالرسم ثلاثي الأبعاد باستخدام Blender. تضمن تقنية تتبع الأشعة OptiX التي تعمل بتقنية Blender Cycles في منفذ العرض باستخدام وحدة معالجة الرسوميات GeForce RTX 3080 Ti مع حركة سلسة طوال العملية الإبداعية.

أجرت نورهان اللمسات النهائية في مرحلة ما بعد الإنتاج في Adobe After Effects. أدى أكثر من 30 مؤثرًا مسرعًا بواسطة وحدة معالجة الرسوميات إلى تسريع العملية بشكل كبير وسمح لها بإكمال المشروع بوقت قصير.

“ستكون هناك دائمًا أوقات صعبة، لذا لا تستسلم أبدًا واستمر في الثقة بنفسك” كلمات تتركها لنا نورهان إسماعيل لجميع المبدعين ومنشئي المحتوى.

قم بزيارة مدونة In The NVIDIA Studio لهذا الأسبوع، لمعرفة المزيد عن قصة نورهان الملهمة ورؤية عملها المذهل. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك العثور على مزيد من التفاصيل حول المكون الإضافي Reallusion AccuFACE لبرنامج الرسوم المتحركة ثلاثي الأبعاد في الوقت الفعلي iClone الذي يلتقط تعبيرات الوجه بدقة دون الحاجة إلى معدات متخصصة باهظة الثمن.

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