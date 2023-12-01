شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق أحدث جيل من ساعتها الذكية Watch Series 9 بلون جديد تمامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة أبل النسخة الحمراء من Apple Watch Series 9، حيث تأتي Apple Watch Series 9 باللون الأحمر مع بعض وجوه الساعة الفريدة للاحتفال باليوم العالمي للإيدز.

وتعاونت شركة Apple مع (RED) لدعم جهود الصندوق العالمي في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ويتم التبرع بجزء من عائدات بيع منتجات ‎(PRODUCT)RED إلى الصندوق العالمي، الذي يستخدم جميع مساهمات Apple لتمويل برامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في منطقة جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا.

وتضم وجوه الساعة Palette وSolar Analog الجديدة في نظام التشغيل watchOS 10، إلى جانب وجوه الساعة Metropolitan وWorld Time وNumerals Mono وGradient وStripes وTypograph، الآن خيارات باللون الأحمر أيضًا، للاحتفال باليوم العالمي للإيدز.

وتتميز Apple Watch Series 9 بشريحة S9 جديدة ومحرك عصبي رباعي النواة، مما يوفر معالجة أسرع وأداء محسنًا، وتتميز بعمر بطارية يصل إلى 18 ساعة، ودقة إملاء أفضل بنسبة 25%، وسرعة أسرع بنسبة 30% من السلسلة 8 السابقة، ويصل الحد الأقصى للسطوع إلى 2000 شمعة في المتر المربع، أي ضعف السلسلة 8، وتوفر السلسلة 9 سطوعًا مزدوجًا جديدًا إيماءة النقر التي تتيح لمرتديها التحكم في وظائف الساعة دون لمس الشاشة.

تنضم Apple Watch Series 9 (المنتج) باللون الأحمر الجديدة إلى متغيرات (المنتج) باللون الأحمر الحالية لأجهزة iPhone 14 وiPhone 14 Plus وiPhone 13 وiPhone SE.

وبدءًا من اليوم وحتى 4 ديسمبر، سيتبرع App Store بجميع العائدات الناتجة عن عمليات شراء حصرية مختارة داخل التطبيق لثلاث ألعاب - MONOPOLY GO! وGardenscapes وEA Sports FC Mobile - إلى الصندوق العالمي.

وعلاوة على ذلك، من الآن وحتى 8 ديسمبر، مقابل كل عملية شراء تتم باستخدام Apple Pay على موقع أبل، أو من خلال تطبيق Apple Store، أو في أي موقع لمتجر Apple Store، ستتبرع Apple بمبلغ دولار واحد، و يمكن للعملاء شراء أي منتج أو ملحق من منتجات Apple والمساهمة في إنقاذ الأرواح. وستعرض المئات من مواقع متاجر Apple Store حول العالم أيضًا معروضات داخل المتجر تكريمًا لهذا الحدث.

تقول شركة Apple إنه في السنوات الـ 17 الماضية، ساهم عملاؤها بأكثر من ربع مليار دولار، مما أتاح لملايين الأفراد إمكانية الوصول إلى العلاج الأساسي المضاد للفيروسات القهقرية واختبار فيروس نقص المناعة البشرية. وقد ساعدت هذه المبادرة أيضًا الأمهات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية على منع انتقال الفيروس إلى أطفالهن.