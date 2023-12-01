شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: معركة جديدة بين جوجل ومايكروسوفت بسبب الحوسبة السحابية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت شركة جوجل شكوى إلى هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة (CMA) ضد شركة مايكروسوفت، متهمة الشركة بممارسات مانعة للمنافسة في سوق الحوسبة السحابية، بحسب موقع mspoweruser الأمريكى.

وتدعي جوجل أن ممارسات الترخيص الخاصة بمايكروسوفت لا تشجع العملاء على استخدام خدمات المنافسين إلى جانب Azure، ما يحد من اختيار المستهلك، وفقًا لشركة جوجل، فإن هذا لا يترك للعملاء بديلاً مجديًا اقتصاديًا لاستخدام Azure.

وقدمت جوجل ست توصيات إلى CMA، بما في ذلك تحسين إمكانية التشغيل البيني للعملاء الذين يستخدمون Azure جنبًا إلى جنب مع الخدمات السحابية الأخرى ومنع Microsoft من حجب التحديثات الأمنية عن العملاء الذين يتحولون إلى مقدمي خدمات آخرين.

وفي عام 2022، استحوذت AWS وAzure على حصة تتراوح بين 70 و80% من سوق البنية التحتية السحابية العامة في المملكة المتحدة، مع اعتبار جوجل Cloud أقرب منافس لهما بنسبة 5-10%، وفقًا لـ Ofcom.

وعلى العكس من ذلك، أنكرت مايكروسوفت مزاعم جوجل، قائلة إنها عملت مع موفري الخدمات السحابية المستقلين لمعالجة المخاوف وتعزيز المنافسة، وتقول الشركة إن ممارسات الترخيص الخاصة بها عادلة وغير تمييزية.

ويمكن أن تؤثر نتائج تحقيق هيئة أسواق المال بشكل كبير على سوق الحوسبة السحابية في المملكة المتحدة، مما قد يؤدي إلى تغييرات في جميع أنحاء العالم، وقد يكون هذا حكمًا تاريخيًا يشكل سابقة لكيفية تنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى.