شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك تطرح أدوات جديدة "للموسيقيين".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت منصة تيك توك "حساب الفنان"، الذى يوفر للموسيقيين الصاعدين طرقًا جديدة لتنظيم ملفاتهم الشخصية بطرق تعزز قابلية الاكتشاف، مع ملاحظة أن مجموعة الأدوات الجديدة ليست مخصصة للنجوم الصاعدة فحسب، بل يمكن للمشاهير الاستفادة منهم على ملفاتهم الشخصية، ما يمنح موسيقاهم علامة تبويب خاصة بجوار مقاطع الفيديو الخاصة بهم والإعجابات والمحتوى المعاد نشره.

ووفقًا لتقرير engadget، فلكى تكون مؤهلاً للحصول على "Artist Account"، يقول تيك توك أنك ستحتاج إلى تحميل أربعة مقاطع صوتية أو أغانٍ على الأقل إلى التطبيق، ويمكن للفنانين أيضًا تثبيت إحدى نغماتهم بحيث تظهر أولاً في علامة تبويب الموسيقى.

وإذا نشر أحد الموسيقيين محتوى جديدًا، فسيقوم التطبيق بوضع علامة على الأغاني على أنها "جديدة" لمدة تصل إلى 14 يومًا قبل البث المباشر وحتى 30 يومًا بعد نشره، وستتم إضافة أي مسارات جديدة تلقائيًا إلى علامة تبويب الموسيقى في الملف الشخصي.

ويقول TikTok أن أكثر من 70 ألف فنان يستخدمون الأدوات الجديدة بالفعل، و لقد أثبت التطبيق أنه أرض خصبة لانتشار المحتوى على نطاق واسع للفنانين الجدد وصانعي الموسيقى المعروفين على حدٍ سواء، وذلك بفضل السرعة الخاطفة لاتجاهات الفيديو الخاصة بالرقص ونمط الحياة، لقد كان تأثير TikTok على صناعة الموسيقى هائلاً للغاية لدرجة أنه حتى مشغلي البث المباشر مثل Spotify بحثوا في تجربة خلاصات اكتشاف الموسيقى بالفيديو أولاً.