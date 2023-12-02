شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الفضاء السعودية توقع اتفاقية لتسهيل فرص التدريب للطلاب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة الفضاء السعودية توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سييرا سبيس الرائدة في مجال تقنيات الفضاء.

وتستهدف الوكالة، تبادل المعرفة والمهارات والخبرات وتنمية القدرات والكفاءات الوطنية، في المجالات ذات العلاقة بقطاع الفضاء وتقنياته.

توفير الفرص التدريبية لطلاب الجامعات

وهذا يؤكد التزام الوكالة بتوسيع شراكاتها العالمية في مجال الفضاء، فيما تركز مذكرة التفاهم على تسهيل توفير الفرص التدريبية لطلاب الجامعات.

كما ستتيح التدريب على رأس العمل لمنسوبي ومنسوبات الوكالة والمرشحين من قبلها، إضافة إلى تسهيل المجال لتبادل المعرفة والمهارات والخبرات في مجالات الفضاء وتقنياته، وتعزيزها فرص التعاون التعليمية والمهنية.

وقع المذكرة الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية الدكتور محمد بن سعود التميمي، والرئيس التنفيذي لشركة سييرا سبيس، أثناء زيارة رسمية للولايات المتحدة الأمريكية.

استحداث وخلق البرامج التدريبية

وتعمل الوكالة على تعميق الشراكات في المجالات ذات الصلة بالتقنية والفضاء والابتكار، وتسعى عبر هذه المذكرة وغيرها من المذكرات والاتفاقيات التي أبرمتها مع الجهات ذات العلاقة بمجالات الفضاء واستكشافه.

هذ إضافة إلى مشاركة تطلعاتها، واستحداث وخلق البرامج التدريبية التخصصية للطلاب والموظفين، بما يساهم في نمو قطاع الفضاء المحلي والعالمي، وبناء مستقبل مستدام قائم على الابتكار.