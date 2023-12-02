شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Steam تتيح تشغيل ألعاب الواقع الافتراضى لاسلكيًا على سماعات Quest والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد إحدى نقاط البيع الرئيسية لسماعات الرأس Meta Quest VR هي أنها تستطيع تشغيل ألعاب الواقع الافتراضي للكمبيوتر الشخصي، ولكن يجب أن تكون متصلاً فعليًا عبر كابل ربط بالكمبيوتر ، وهناك بعض الحلول البديلة التابعة لجهات خارجية والتي تسمح ببث الألعاب لاسلكيًا، مثل Virtual Desktop.

ووفقًا لتقرير engadget، كشف Steam عن حل رسمي Steam Link هي أداة متاحة لـ Meta Quest 2 و3 وPro تعمل على بث ألعاب الواقع الافتراضي للكمبيوتر الشخصي لاسلكيًا من مكتبة Steam الخاصة بك مباشرة إلى سماعة الرأس، حتى تتمكن من الاستمرار في تجنب الكابلات، والتطبيق المجاني موجود بالفعل، لكن تم استخدامه لبث ألعاب Steam على الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفزيون، وهذه هي المرة الأولى التي يتوفر فيها لألعاب الواقع الافتراضى.

وهناك تحذير رئيسي واحد تمامًا مثل Virtual Desktop، لا تزال بحاجة إلى جهاز كمبيوتر قادر على تشغيل ألعاب الواقع الافتراضي المتطورة، ولن تحتاج إلى كابل الارتباط، ومن الممكن أن تعمل هذه الخدمة عبر منصات الحوسبة السحابية، ولكن من المرجح أن تكون النتائج سيئة في أحسن الأحوال.

ويحدد Steam مواصفات الكمبيوتر الموصى بها، ويقترح وحدة معالجة الرسومات NVIDIA GTX970 أو أفضل، وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) سعة 16 جيجابايت ونظام التشغيل Windows 10 أو الأحدث.

بعيدًا عن الكمبيوتر الشخصي، تحتاج أيضًا إلى جهاز توجيه WiFi بسرعة 5 جيجا هرتز مع توصيل كل من سماعة الرأس والكمبيوتر بنفس الشبكة، ويمكنك تنزيل تطبيق Steam Link مباشرةً من متجر Quest للبدء، و قد لا تكون هذه أكبر صفقة في العالم للأشخاص الذين يستخدمون Virtual Desktop بالفعل، ولكن أي شيء يجذب المزيد من الأشخاص إلى Half Life: Alyx يعد أمرًا جيدًا.