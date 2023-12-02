شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هذه الأجهزة لن تدعم تشغيل متجر Steam بعد الآن.. احفظ ألعابك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوفر واجهة متجر الألعاب متعددة المنصات Steam على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظامي التشغيل Mac وWindows، حيث تسرد المنصة المملوكة لشركة Valve العديد من الألعاب في مكتبتها وهي إحدى الخدمات الأكثر شعبية لتنزيل ألعاب الفيديو على أجهزة الكمبيوتر، وقد أعلنت شركة Steam الآن عن قرارها بإنهاء دعم الإصدارات الأقدم من نظام التشغيل macOS اعتبارًا من 15 فبراير 2024.

ولا تحظى أجهزة كمبيوتر Apple بشعبية كبيرة في مجال الألعاب ولكن لا يزال بإمكان المستخدمين تشغيل العديد من العناوين بما في ذلك الألعاب المتوفرة على Steam، وحتى الآن، حافظ النظام الأساسي على دعم إصدارات macOS الأقدم (مثل macOS Mojave وHigh Sierra) للحفاظ على تشغيل ألعاب 32 بت على أجهزة Mac الأقدم، ومع ذلك، من المقرر أن ينتهي هذا الدعم في العام المقبل.

وفي بيان لـ AppleInsider، قالت منصة مكتبة ألعاب الكمبيوتر: “اعتبارًا من 15 فبراير 2024، ستتوقف Steam رسميًا عن دعم أنظمة التشغيل macOS 10.13 (High Sierra) و10.14 (Mojave)، بعد ذلك التاريخ، لن تتلقى عمليات تثبيت Steam Client الحالية على أنظمة التشغيل هذه تحديثات من أي نوع بما في ذلك التحديثات الأمنية، ولن يتمكن دعم Steam من تقديم الدعم الفني للمستخدمين للمشكلات المتعلقة بأنظمة التشغيل القديمة ولن يتمكن Steam من ضمان استمرار وظائف Steam على إصدارات نظام التشغيل غير المدعومة.

وتوقفت Apple بالفعل عن دعم macOS High Sierra (في عام 2020) وmacOS Mojave (في 2021)، ومع ذلك، واصلت Steam تقديم التحديثات والدعم الأساسي لعملائها على أنظمة التشغيل هذه لأنها كانت الطريقة الوحيدة للعب ألعاب 32 بت.

ومع ذلك، تدعي شركة Steam أنه بعد التاريخ المذكور، لن تكون قادرة على ضمان عمل الألعاب على الأنظمة القديمة، ولاحظت الشركة أيضًا أن عددًا قليلاً جدًا من المستخدمين سيتأثرون بهذا القرار حيث أن 98% من المستخدمين يستخدمون بالفعل نظام التشغيل macOS Catalina أو الإصدارات الأحدث.

يجب أيضًا على المستخدمين الذين ما زالوا يستخدمون إصدارات أقدم من أنظمة التشغيل التحديث إلى أحدث إصدار متاح من نظام التشغيل macOS إن أمكن، نظرًا لأن هذه الإصدارات معرضة لبرامج الاستغلال التي تم تصحيحها باستخدام التحديثات الأحدث، سيتوقف Steam أيضًا عن تحديث عميله لنظامي التشغيل macOS High Sierra وmacOS Mojave بعد التاريخ المذكور.