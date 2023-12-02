تكنولوجيا: تقرير يؤكد شركة TSMC تنتج رقاقة Snapdragon 8 Gen 4 القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد عن خطط شركة كوالكوم لإعطاء أوامر إنتاج رقاقة Snapdragon 8 Gen 4 القادمة لشركة TSMC لتعزيز الآداء.

أوضح تقرير نشر مؤخراً عبر @Tech_Reve في منصة X خطط كوالكوم للإعتماد على شركة TSMC لإنتاج رقاقة Snapdragon 8 Gen 4 التي تأتي بدقة تصنيع 3 نانومتر.

ويؤكد التقرير على أن السبب الرئيسي لهذا القرار من كوالكوم يعود لخطط الشركة لإستخدام أنوية Oryon المخصصة في الرقاقة، لذا تحرص الشركة على تفادي خفض قوة وكفاءة الرقاقة.

كما تشير التوقعات إلى أن شركة كوالكوم لا تملك الثقة الكاملة بقدرة سامسونج على إنتاج الرقاقة بأعلى آداء، لهذا تتجه لإعطاء أوامر إنتاج رقاقة Snapdragon 8 Gen 4 لشركة TSMC.

من جانب أخر تشير بعض التوقعات إلى أن كوالكوم قد تعود لإستراتيجية الإنتاج المزدوج بين سامسونج وTSMC عند إنتاج رقاقة Snapdragon 8 Gen 5 في 2025.

أيضاً من المقرر أن يتم إنتاج نموذج Snapdragon 8 Gen 4 المخصص لأجهزة Galaxy في شركة سامسونج 3GAP.

يذكر أن قرار كوالكوم جاء نتيجة للمشاكل التي رصدت في إنتاج سامسونج السابق للرقاقات، حيث واجهت رقاقة Snapdragon 8 Gen 1 التي تم إنتاجها من سامسونج مشكلة الإختناق إلى جانب نسبة أقل للكفاءة على عكس Snapdragon 8+ Gen 1 التي جاءت بآداء أفضل والتي تم إنتاجها من TSMC.

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