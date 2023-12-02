تكنولوجيا: تسريبات توضح تصميم قلم stylus المطور لهاتف Galaxy S24 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الكوري لإطلاق جيل جديد من هواتفها المميزة في حدث يعقد في شهر يناير من العام المقبل، واليوم تعود التسريبات لتسليط الضوء على قلم stylus المطور لهاتف Galaxy S24 Ultra.

إستعرضت أحدث التسريبات المصورة التي جاءت من قاعدة بيانات FCC تصميم قلم stylus المطور لإصدار Ultra القادم من هواتف Galaxy.

ولقد أعتمد القلم في FCC إستعداداً للإعلان المرتقب في شهر يناير من العام المقبل، أيضاً تكشف الصور عن دعم القلم لإتصال BLE كما يتميز بتصميم يحاكي إصدار الشركة السابق الذي قدم مع هاتف Galaxy S23 Ultra.

أيضاً تؤكد تسريبات FCC على أن نموذج القلم الذي أعتمد من الوكالة يتميز باللون الرمادي، إلا أن التوقعات تشير إلى أن القلم سيتوفر بمزيد من الإختيارات في الألوان التي تتوافق مع ألوان الهاتف.

من جانب أخر ظهر Galaxy S24 Ultra S-Pen بنموذج رقم EJ-PS928 ونطاق ترددي يتراوح بين 2402 – 2480 MHz، كما يتميز بطول 104.64 ملم، إلا أن التسريبات لم توضح وزن القلم كما لم تؤكد على دعم القلم لمعايير IP لمقاومة الماء والغبار، لذا نترقب مزيد من التفاصيل خلال الفترة القادمة.

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