تكنولوجيا: هاتف Honor X7b ينطلق بسعة كبيرة للبطارية وكاميرة رئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Honor هاتف Honor X7b مؤخراً بسعة كبيرة للبطارية وكاميرة رئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل وسعر يبدأ من 249 دولار.

يتميز هاتف Honor X7b بشاشة LCD بحجم 6.8 إنش، ودقة عرض 1080 بيكسل، ومعدل تحديث 90 Hz، كما تدعم الشاشة معايير TUV Rheinland لتأكيد خفض تأثير الإضاءة الزرقاء، أيضاً يتوسط الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل.

كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 680، لذا فإن الهاتف يقتصر على دعم الإتصال بشبكات 4G، ويتوفر الهاتف بإختيارات في الذاكرة العشوائية بين 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، ويدعم التخزين الخارجي في microSD.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هاتف Honor X7b بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8، ومستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.2 وزوايا عرض فائقة الإتساع، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم لقطات macro.

وتعد البطارية من أهم نقاط تسويق هذا الإصدار، حيث يضم بطارية بقدرة 6000 mAh، هذا إلى جانب دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 35W عبر شاحن Honor SuperCharge الذي يقدم في محتوى الصندوق.

أيضاً ينطلق هاتف Honor X7b للأسواق بنظام تشغيل Android 13 وواجهة MagicOS 7.2، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بثلاثة إختيارات في الألوان تشمل الأسود، والفضي، والأخضر بسعر يبدأ من 249 دولار.

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