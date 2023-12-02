شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المصمم السابق لـGoogle Maps غير سعيد بالتغييرات فى التطبيق.. لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل بضعة أيام، غيرت شركة جوجل مظهر تطبيق الخرائط الشهير الخاص بها على نطاق واسع، وكما هو الحال مع معظم التغييرات، كان هناك أشخاص قدّروا ذلك، وكان هناك آخرون لم يهتموا به كثيرًا، وفي المعسكر الأخير كانت إليزابيث لاراكي، المصممة السابقة التي عملت في Google on Maps، حيث انتقل Laraki إلى X ونشر بهدوء نقدًا تفصيليًا لكل الأخطاء في التصميم الجديد لخرائط Google.

وقالت لاراكي إنها ساعدت في تصميم خرائط جوجل منذ 15 عامًا وما زالت تستخدمها كل يوم، لكن التصميم المرئي المختلف بشكل كبير لم يعجبها، "أنا لا أحب ذلك. يبدو الأمر أكثر برودة وأقل دقة وأقل إنسانية. ولكن الأهم من ذلك أنهم أضاعوا فرصة رئيسية للتبسيط والتوسع. خرائط جوجل تبدو "مزدحمة" أحد الانتقادات لاراكي هو كمية الأشياء التي "تراكمت على رأس الخريطة"، وقالت إن هناك 11 عنصرًا مختلفًا يحجبها الآن. "يجب أن تكون الخريطة عقارًا مقدسًا، قالت: “فقط الأشياء المفيدة للغاية لكثير من الناس هي التي يجب أن تحجبها”.

كما شاركت أيضًا كيفية إضافة الميزات الجديدة دون تراكبها مباشرةً على الخريطة، تتضمن النصائح الثلاث التي قدمتها لجوجل ما يلي: التبسيط بشكل كبير؛ إعطاء الأولوية بشدة لرؤية الخريطة؛ دفن الإرث وميزات الاستخدام المنخفض.

وفي عام 2007، كنت أحد المصممين الاثنين على خرائط Google، وفي ذلك الوقت، أصبحت الخرائط بالفعل في حالة من الفوضى، لقد قمنا بدمج ميزات جديدة في أي مساحة يمكن أن نجدها في واجهة المستخدم، وكانت تجربة المستخدم تعاني وكان المنتج يزداد تعقيدًا، و كان علينا إعادة التفكير في التطبيق ليكون بسيطًا وواسع النطاق للمستقبل. يبدو أن الوقت قد حان لخرائط Google للقيام بذلك مرة أخرى…"، قالت في X.

رد جوجلوفي بيان تمت مشاركته مع CNBC، قال متحدث باسم Google: "نحن نفكر دائمًا في كيفية جعل خرائط Google تعكس العالم الحقيقي بشكل أكثر دقة، لقد صممنا تحديثاتنا بناءً على أبحاث مكثفة وتعليقات من المستخدمين - بهدف تسهيل استخدام الخريطة وفهمها. على سبيل المثال، أصبحت الطرق الآن أكثر قتامة لتبدو أشبه بالطرق الفعلية وتوفر لوحة أفضل للحصول على تفاصيل مفيدة مثل الممرات.