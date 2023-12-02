شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المصمم السابق لـGoogle Maps غير سعيد بالتغييرات فى التطبيق.. لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر
أحد الانتقادات لاراكي هو كمية الأشياء التي "تراكمت على رأس الخريطة"، وقالت إن هناك 11 عنصرًا مختلفًا يحجبها الآن. "يجب أن تكون الخريطة عقارًا مقدسًا، قالت: “فقط الأشياء المفيدة للغاية لكثير من الناس هي التي يجب أن تحجبها”.
كما شاركت أيضًا كيفية إضافة الميزات الجديدة دون تراكبها مباشرةً على الخريطة، تتضمن النصائح الثلاث التي قدمتها لجوجل ما يلي: التبسيط بشكل كبير؛ إعطاء الأولوية بشدة لرؤية الخريطة؛ دفن الإرث وميزات الاستخدام المنخفض.
وفي عام 2007، كنت أحد المصممين الاثنين على خرائط Google، وفي ذلك الوقت، أصبحت الخرائط بالفعل في حالة من الفوضى، لقد قمنا بدمج ميزات جديدة في أي مساحة يمكن أن نجدها في واجهة المستخدم، وكانت تجربة المستخدم تعاني وكان المنتج يزداد تعقيدًا، و كان علينا إعادة التفكير في التطبيق ليكون بسيطًا وواسع النطاق للمستقبل. يبدو أن الوقت قد حان لخرائط Google للقيام بذلك مرة أخرى…"، قالت في X.
رد جوجلوفي بيان تمت مشاركته مع CNBC، قال متحدث باسم Google: "نحن نفكر دائمًا في كيفية جعل خرائط Google تعكس العالم الحقيقي بشكل أكثر دقة، لقد صممنا تحديثاتنا بناءً على أبحاث مكثفة وتعليقات من المستخدمين - بهدف تسهيل استخدام الخريطة وفهمها. على سبيل المثال، أصبحت الطرق الآن أكثر قتامة لتبدو أشبه بالطرق الفعلية وتوفر لوحة أفضل للحصول على تفاصيل مفيدة مثل الممرات.
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