شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: جميع إصدارات iPhone 16 تصل مع زر إجراء "جديد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة أبل أحدث تشكيلاتها من iPhone 15 وiPhone 15 Pro في سبتمبر، مع طرازي iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، قدمت شركة التكنولوجيا العملاقة زرًا جديدًا قابلاً للتكوين من قبل المستخدم يُعرف باسم زر الإجراء.

وقد تم توفير هذا الزر فقط على طرازات Pro في تشكيلة iPhone 15، ومع ذلك، من المتوقع أن يتغير ذلك حيث يقال إن شركة أبل تخطط لإضافة الزر إلى جميع طرازات iPhone 16، ووفقًا لتقرير صادر عن موقع MacRumors، تخطط الشركة لتضمين زر الإجراء في تشكيلة iPhone 16 بأكملها.

زر الإجراء في موديلات iPhone 15 Pro

بدأت شركة أبل في تخطيط وتصميم زر الإجراء في عام 2021، وفي البداية، كانت لدى الشركة خطط لتقديم الزر جنبًا إلى جنب مع أزرار الصوت والطاقة التي تدعم اللمس على iPhone 15 Pro، وألغت أبل أزرار الصوت والطاقة اللمسية بسبب مشكلات فنية لم يتم حلها، ومع ذلك، احتفظت بزر الإجراء الذي شق طريقه في النهاية إلى وحدات iPhone 15 Pro‌ وPro Max.

يحل زر الإجراء محل مفتاح كتم الصوت الموجود في طرازات iPhone 15 Pro والذي يخدم غرضًا واحدًا فقط، وبالمقارنة، يساعد زر الإجراء مستخدمي iPhone‌ في مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام، فيمكن تخصيص الزر لأداء مجموعة من الوظائف التي تشمل استخدام المصباح اليدوي والكاميرا والمذكرة الصوتية والمزيد.

زر الإجراء على iPhone 16: ما يمكن توقعه

وفقًا للتقرير، تخطط شركة أبل لإضافة المزيد من الوظائف إلى زر الإجراء في تشكيلة iPhone 16. وبحسب ما ورد تخطط الشركة لتغييره من زر ميكانيكي إلى زر من النوع السعوي. يدعي التقرير أن شركة أبل تعمل حاليًا على تطوير زر الإجراء المتجدد تحت الاسم الرمزي Atlas.

من المتوقع أن يعمل زر الإجراء المحدث بشكل مشابه لزر Touch ID Home في طرز ‌iPhone‌ الأقدم أو لوحة التتبع Force Touch الموجودة في أجهزة MacBooks الأحدث، و تدعي الوثائق الداخلية للشركة أيضًا أن زر الإجراء المحدث سيحتوي على مستشعر للقوة يمكنه اكتشاف التغيرات في الضغط، بالإضافة إلى "وظيفة تبديل اللباقة".

يشير التقرير أيضًا إلى أن شركة أبل قد تضيف زر الإجراء في الإصدار التالي من الجيل الرابع من iPhone SE الصديق للميزانية والذي يُشاع أنه سيتم إطلاقه في عام 2025.