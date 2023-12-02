تكنولوجيا: الكشف عن هاتف Tecno Spark 20 بمعالج Helio G85

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل Tecno على توسيع تشكيلة Spark الخاصة بها من خلال عرض هاتف جديد يطلق عليه اسم Spark 20.

يأتي الجهاز مدرج على موقع Tecno العالمي مع ورقة المواصفات الكاملة الخاصة به، لكن لم يتم الكشف عن الأسعار والتوفر بعد.

وعلى ما يبدو، يتميز Spark 20 بشاشة IPS LCD بحجم 6.6 بوصة ودقة HD+ ومعدل تحديث 90 هرتز. ومثل بعض أجهزة Tecno الحديثة، يتميز Spark 20 بفتحة ثقب للكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل ومنفذ ديناميكي يعرض الإشعارات ومعلومات حالة النظام حول الفتحة.

هناك معالج Helio G85 المدعوم بذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 256 جيجابايت قابلة للتوسيع بشكل أكبر عبر فتحة بطاقة microSD.

يتميز الجزء الخلفي من الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة AI ومستشعرات فلاش LED مزدوجة.

يتم تغطية جانب البرنامج بواسطة HiOS استنادًا إلى Android 13 بينما تأتي البطارية بسعة 5000 مللي أمبير وتدعم الشحن بقوة 18 واط.

هناك ايضًا مستشعر لبصمات الأصابع مثبت على الجانب ومقبس سماعة الرأس وحماية دخول IP53.

يأتي Tecno Spark 20 باللون الاسود والابيض والذهبي والازرق.

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