شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يكشف عن طفولته التعيسة وأفكاره الانتحارية عندما كان صغيرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثيرًا ما تحدث إيلون ماسك بصراحة عن عدم تمتعه بطفولة سعيدة، ففي شهر مايو من العام الجارى نشر تغريدة طويلة، تحدث فيها عن طفولته التعيسة، وكشف أنه كان يعيش في شقة مكونة من غرفة نوم واحدة في عام 1989.

ومؤخرًا، فى حدث DealBook الذي نظمته صحيفة نيويورك تايمز في نيويورك، شارك قطب التكنولوجيا تجربة شخصية عميقة من ماضيه، وسلط الضوء على التحديات التي واجهها عندما كان طفلاً، وفقا لتقرير indiatoday .

إيلون ماسك يتحدث عن طفولته خلال القمة، وصف ماسك صراعه مع ما أسماه "أزمة وجودية" خلال سنواته الأولى، وهي فترة تميزت بالتأمل الذاتي العميق والتساؤل الوجودي، كما شارك أنه كثيرًا ما يسأل نفسه، "ما معنى الحياة؟ أليس كل هذا بلا معنى؟ لماذا لا ننتحر فقط؟ لماذا نحن موجودون؟"

قدمت المقابلة، التي تميزت بخطاب واسع النطاق وغير تقليدي في بعض الأحيان، " ماسك " على أنه أكثر من مجرد رجل أعمال، لقد أظهر رجلاً، على الرغم من نجاحه الباهر، فقد اجتاز العديد من الأسئلة الوجودية التي تطارد النفس البشرية.

طفولة ماسك فى سيرته الذاتية كما تم تسليط الضوء على صراعات " ماسك " في مرحلة الطفولة في سيرته الذاتية، وصدر الكتاب في سبتمبر من هذا العام وهو من تأليف والتر إيزاكسون، وهو نفس الكاتب والصحفي الأمريكي الذي كتب أيضًا السيرة الذاتية لستيف جوبز.

فى الكتاب، تطرق إيزاكسون بإيجاز إلى تجربة " ماسك " المدرسية أثناء نشأته في جنوب أفريقيا عندما كان طفلاً، وكان يتعرض للتنمر في كثير من الأحيان في المدرسة، وتكشف حادثة معينة موصوفة في الكتاب كيف دخل " ماسك " في جدال مع طالب آخر، خلال اجتماع بالمدرسة.

وفي وقت لاحق، أثناء تناول الغداء، اقترب منه هؤلاء الطلاب ودفعوه إلى أسفل مجموعة من السلالم بعد أن ركلوه في رأسه، ثم بدأ الأطفال بضربه أثناء تثبيته، ويتذكر شقيق " ماسك " أنه لم يتمكن من التعرف على وجه " إيلون " الصغير لأنه كان "كرة منتفخة من اللحم ".

كتب إيزاكسون أيضًا أن نشأته في جنوب إفريقيا علمت " ماسك " كيفية التغلب على الألم، ويبدو أن الكثير من هذا الألم، بالنسبة لـ "إيلون"، يأتي من المنزل، لم يكن لدى والده إيرول وأمه ماي زواج سعيد حقًا وكانا يتشاجران غالبًا أمام الأطفال.

ويصف الكتاب أيضًا كيف اضطر " ماسك " إلى حضور معسكر للبقاء على قيد الحياة عندما كان عمره 12 عامًا فقط، في هذا المعسكر بالذات، لم يتم تشجيع الأطفال على مهاجمة بعضهم البعض فحسب، بل ماتوا أيضًا.

يُعرف الأطفال هناك باسم veldskool، حيث تم إعطاؤهم حصصًا صغيرة من الطعام والماء وتم تشجيعهم على قتال الآخرين من أجلها ، ونتيجة لذلك، قام الأطفال الأكبر سنًا بضرب الأطفال الأصغر سنًا وأخذوا طعامهم منهم.

وكتب إيزاكسون كيف كان " ماسك " "محرجًا عاطفيًا" وأصغر حجمًا من الأطفال الآخرين عندما حضر المعسكر لأول مرة، وقد تعرض للضرب مرتين وفقد وزنه أيضاً.