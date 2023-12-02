شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أداة ذكاء اصطناعى جديدة من جوجل تتيح لك إنشاء مقاطع موسيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح لك تجربة الذكاء الاصطناعي الجديدة من جوجل إنشاء موسيقى "مستوحاة من" أكثر من 100 آلة موسيقية حول العالم.

ويبدأ تطبيق Instrument Playground بالسؤال عن مطالبة بسيطة تحتوي على اسم الآلة الموسيقية، وسؤال اختيارى عن صفة الآلة التى ترغب فى سماعها حسب حالتك مثل "متفائل" أو "غريب" أو "كئيب"، وفقًا لتقرير engadget.

وسيقوم بعد ذلك بإخراج مقطع صوتي مدته 20 ثانية كنقطة بداية لتأليف موسيقى (غالبًا ما تكون شاذة أو مجردة) والتي قد تتضمن أو لا تتضمن صوت الآلة المحددة التي أدخلتها.

وقام سيمون دوري، وهو فنان في Google Arts & Culture Lab، بتصميم التجربة عبر الاستفادة من MusicLM من Google، وهي أداة تحويل النص إلى الذكاء الاصطناعي التي أتاحتها للجمهور في شهر مايو.

ويدعوك Instrument Playground إلى "اختيار واحدة من أكثر من 100 آلة موسيقية من جميع أنحاء العالم ترغب في العزف عليها"، مما يشير إلى بعض الآلات الموسيقية الأقل شهرة لدى الأمريكيين مثل آلة veena من الهند، أو آلة dizi من الصين، أو آلة mbria من زيمبابوي.

وفي الوقت نفسه، فإن إضافة صفة إلى موجه آلتك الموسيقية يتيح لك اقتراح أنماط مثل "مزاجي" أو "سعيد" أو "رومانسي".

وتعمل التجربة بشكل أقل حرفيًا مما قد تتوقعه، وبمجرد أن تنشئ التجربة مقطعًا يعجبك كنقطة بداية، يمكنك الاختيار من بين "Ambient" و"Beat" و"Pitch" للتحكم في جوانب مختلفة من التركيبة، وتحويلها إلى شيء أكثر تفردًا لك.

وإذا كنت ترغب في إضافة المزيد من الآلات (أو أي أصوات تصدرها استجابة للمطالبات المستندة إلى الآلات)، فإن الوضع المتقدم يفتح جهاز تسلسل لطبقة وتكرار ما يصل إلى أربعة مسارات لتحفتك الموسيقية الغريبة، وأخيرًا يمكنك تنزيل ملف wav لمسارك بمجرد رضاك ​​عنه.