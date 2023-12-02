تكنولوجيا: إطلاق جهاز التوجيه D-Link Aquila Pro AI M30 مع دعم Alexa و Google Assistant و Matter

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت الشركة التايوانية لمعدات الشبكات D-Link جهاز التوجيه Aquila Pro AI M30. ويأتي جهاز التوجيه الجديد بتصميم مختلف تمامًا عن الاجهزة السابقة.

فهو جهاز توجيه مثبت على الحائط ويمكن أن يتناسب بشكل جيد مع الهندسة المعمارية الداخلية للمنزل. يتميز جهاز التوجيه الشبكي الذكي بمحسنات الذكاء الاصطناعي التي تساعد على توفير التحسين الفعال وتقليل التداخل. وهو يوفر اتصالاً أكثر استقرارًا من Eagle Pro AI ويمكنه استيعاب بث الفيديو بدقة 8K ومكالمات الفيديو والألعاب بسلاسة.

يحتوي Aquila Pro AI على خمسة هوائيات متخصصة ويدعم تغطية WiFi 6/ 6E. كما يدعم جهاز التوجيه الشبكي الذكي تشفير WPA3 وأدوات الرقابة الأبوية وشبكات الضيوف المنفصلة.

يستخدم جهاز التوجيه Target Wake Time (TWT) لشبكة WiFi 6 ليتميز بوضع صحي. ويؤدي هذا إلى إيقاف تشغيل جهاز التوجيه تلقائيًا ليلاً لتحسين استهلاك الطاقة.

يعد جهاز التوجيه الشبكي الذكي D-Link الجديد أسرع من جهاز Eagle Pro AI. كما أنه يوفر موثوقية أكبر من الاجهزة السابقة.

توفر مجموعة الهوائي التي تمت ترقيتها للأداة سرعات شبكة تصل إلى 3 جيجابت في الثانية وهو أمر لائق. ويتوفر جهاز التوجيه الشبكي الذكي D-Link Aquila Pro AI M30 من الشركة المصنعة D-Link.

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