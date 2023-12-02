تكنولوجيا: هاتف Vivo Y100i يوفر كاميرا بدقة 50 ميجابكسل وسعة تخزين 512 جيجابايت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد تم إطلاق هاتف vivo Y100i في الصين، وهو هاتف ذكي جديد مزود بدعم 5G ومساحة تخزين كبيرة وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير .ويأتي الهاتف متاح بالفعل للطلب المسبق، ومن المقرر أن تكون المبيعات الأولى يوم السبت 2 ديسمبر.

تبلغ تكلفة الجهاز 1599 يوان صيني، أي ما يعادل 225 دولارًا أمريكيًا أو 205 يورو، وهو بديل أقل تكلفة لجهاز Vivo Y100 مع تخفيض في قسم الشاشة.

يتميز هاتف vivo Y100i بشاشة مسطحة LCD بحجم 6.64 بوصة ودقة Full HD+ وفتحة واحدة للكاميرا الامامية. هناك ايضًا مستشعر لبصمات الأصابع على الجانب الأيمن من الهاتف.

يأتي الهاتف بمعالج Dimensity 6020 المبني على تقنية تصنيع 7 نانومتر. وتبلغ الذاكرة العشوائية (RAM) 12 جيجابايت، بينما تبلغ مساحة التخزين 512 جيجابايت، مما يجعل Y100i ثاني هاتف vivo Y يحتوي على مساحة كبيرة للملفات، بعد شقيقه vivo Y100.

تأتي الكاميرا الرئيسية في الخلف بمستشعر بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.8، وينضم إليها مستشعر ثانوي بدقة 2 ميجابكسل. كما تحتوي الكاميرا الامامية على مستشعر بدقة 8 ميجابكسل.

يحتوي هاتف Y100i على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 44 واط. وتشمل الميزات الأخرى واجهة مستخدمة OriginOS 3، المستندة إلى Android 13، ومقبس صوت مقاس 3.5 ملم، وفتحة SIM مزدوجة.

يتوفر هاتف vivo Y100i باللون الوردي والأزرق والأسود. لا توجد اي معلومات حول ما إذا كانت شركة Vivo ستطلق هذا الجهاز خارج الصين ام لا.

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