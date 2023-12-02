شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب سيتيح للمستخدمين مشاركة الـ status على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن أن واتساب يختبر حاليًا ميزة تجريبية جديدة تتيح للمستخدمين مشاركة تحديثات الحالة"status"على إنستجرام، وستكون متاحة في التحديث المستقبلي للتطبيق.

وبحسب موقع wabetainfo المتخصص في متابعة تحديثات واتساب، فإن الميزة متاحة في الاصدار التجريبي من واتساب لنظام Android 2.23.25.20، والمتوفر على متجر Google Play، فإن التطبيق يتيح مشاركة تحديثات الحالة على انستجرام.

وبحسب صورة مسربة، فبالإضافة إلى خيار القدرة على مشاركة تحديثات الحالة على فيسبوك، يعمل WhatsApp أيضًا على تحسين ميزة المشاركة لجعلها متوافقة مع انستجرام، ومن المقرر إصدارها في المستقبل، وتجدر الإشارة إلى أن المستخدمين يتحكمون دائمًا في المحتوى الذي يريدون مشاركته من خلال إدارة جمهور قصة Instagram الخاصة بهم.

لن تساعد هذه الميزة المستخدمين على توفير الوقت فحسب، بل ستعزز أيضًا موثوقية واتساق مشاركة المحتوى عبر WhatsApp وInstagram، ومن المهم أيضًا ملاحظة أن هذه الميزة ستكون اختيارية، مما يسمح للمستخدمين بتحديد ما إذا كانوا يريدون تمكينها أم لا.