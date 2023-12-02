تكنولوجيا: إطلاق الساعة الذكية Amazfit Balance مع مراقبة تكوين الجسم وعمر البطارية يدوم حتى 14 يومًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Amazfit ساعة ذكية جديدة في الهند، وهي Amazfit Balance والتي ظهرت لأول مرة عالميًا في شهر سبتمبر من هذا العام.

تأتي الساعة الذكية مع مجموعة من المواصفات والميزات، ويهدف إلى التركيز على العافية الشاملة التي تقدم فهمًا أعمق للجسم والعقل.

تتنافس الساعة مع أمثال Galaxy Watch 6 والساعات الذكية الأخرى التي تقدمها علامات تجارية مثل Apple وGarmin.

تأتي الساعة الذكية مزودة بقرص دوار عملي وزر فعلي وهي مقاومة للماء حتى عمق 50 مترًا.

تتميز الساعة بشاشة AMOLED بحجم 1.5 بوصة ودقة 480 × 480 بكسل، وهي توفر معدل تحديث يبلغ 60 هرتز وذروة سطوع تبلغ 1500 نتس في المتر المربع بالإضافة إلى ضبط السطوع التلقائي.

وفيما يتعلق بميزات تتبع اللياقة البدنية والصحة، تم تجهيز Amazfit Balance بمستشعر LED مزدوج ومستشعر 8PD BioTracker 5 PPG لمراقبة معدل ضربات القلب ومستويات SpO2.

تأتي الساعة مع ميزة تتبع أنماط النوم ويمكن أن تشير نقاط الاستعداد للمستخدمين إلى كيفية تأثير النوم على حالتهم الجسدية والعقلية. ويتميز الجهاز القابل للارتداء أيضًا بتكوين الجسم الذي يمكن استخدامه لقياس ومراقبة نسبة الدهون فيالجسم ومؤشر كتلة الجسم والتمثيل الغذائي الأساسي والعضلات الهيكلية والمزيد.

تدعم Amazfit Balance مجموعة من الأوضاع الرياضية ويوفر Zepp Coach خطط تدريب مخصصة. وهي مجهزة أيضًا بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المدمج للتمارين الخارجية.

تحتوي Amazfit Balance على مساحة تخزين داخلية تبلغ 4 جيجابايت لتشغيل الموسيقى دون اتصال بالإنترنت، كما انها تحتوي على ميكروفون مدمج ومكبر صوت لوظيفة الاتصال الصوتي عبر Bluetooth وتتميز أيضًا بمساعد صوت Alexa.

تعمل الساعة الذكية بنظام Zepp OS 3 وتحتوي على جميع الميزات الذكية الضرورية، كما انها مدعومة بوحدة بطارية تبلغ سعتها 475 مللي أمبير والتي يُقال إنها تدوم لمدة تصل إلى 14 يومًا في ظل الاستخدام النموذجي.

تأتي الساعة الذكية بسعر قدره 24999 روبية، ويتم تقديمها باللون الرمادي والاسود، ويمكن شراؤها من موقع العلامة التجارية وFlipkart بدءًا من 4 ديسمبر.

المصدر

اعلان





