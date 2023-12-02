شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا سيرى رواد الفضاء فى مدار كوكب المريخ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تساءلت عما قد يكون عليه الحال عند رؤية كوكب المريخ من مركبة فضائية في مدار فوق الكوكب الأحمر؟ وتلتقط الصور الجديدة من مركبة Mars Odyssey Orbiter التابعة لناسا كيف سيبدو المريخ عند النظر إليه من الأعلى.

وفقًا لما ذكره موقع "space"، أجرى العلماء مؤخرًا تدوير للمركبة الفضائية نحو أفق المريخ لمدار كامل لالتقاط الصور الجديدة للكوكب الأحمر، وكشفوا عن الحفر العميقة والهياكل السحابية المتنوعة."

في حين تم مناورة المركبة الفضائية أوديسي بطرق مختلفة، فهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توجيه المركبة الفضائية بهذه الطريقة، وبشكل عام يتم تعليق كاميرتها مباشرة نحو سطح المريخ لرسم الخرائط.

رصدت المركبة الأفق المنحني للكوكب، وسطح الفوهات وطبقات الغلاف الجوي، بما في ذلك السحب المتنوعة التي تتراوح بين سحب ثاني أكسيد الكربون الجليدية وسحب الجليد المائي وسحب الغبار.

تم تجهيز المركبة المدارية بكاميرا رؤية حرارية، تسمى نظام التصوير بالانبعاثات الحرارية (THEMIS)، والتي تحدد الأنواع المختلفة من السحب الموجودة في الغلاف الجوي للمريخ.

وتم التقاط الصور البانورامية الجديدة من ارتفاع حوالي 250 ميلاً (400 كيلومتر)، وهو نفس الارتفاع الذي تحلق عليه محطة الفضاء الدولية فوق الأرض.