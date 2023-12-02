تكنولوجيا: إطلاق ساعة NoiseFit Endeavour الذكية بتصميم رياضي وشاشة AMOLED بحجم 1.46 بوصة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - اختتمت شركة تصنيع الإلكترونيات الهندية Noise شهر نوفمبر بإطلاق سماعات الرأس اللاسلكية Noise Three. وبدأت الشركة في شهر ديسمبر 2023 بإطلاق ساعة ذكية جديدة تسمى NoiseFit Endeavour.

تأتي الساعة بمظهر خارجي قوي وتتميز بشاشة AMOLED مستديرة. وتتميز ساعة NoiseFit Endeavour الذكية بشاشة AMOLED نابضة بالحياة بحجم 1.46 بوصة معززة بسطوع مذهل يبلغ 600 نتس في المتر المربع.

توفر هذه الساعة الذكية سهولة استخدام واسعة، وهي متوافقة مع منصات Android وiOS. ومع تصنيف IP68، فهي تتميز بالمرونة ضد الماء والغبار، مما يضمن المتانة في مختلف البيئات.

وبفضل تقنية Noise Tru Sync، تضمن ميزة الاتصال عبر البلوتوث في NoiseFit Endeavour الاقتران السريع واستهلاك منخفض للطاقة، مما يوفر اتصالاً سهلاً.

تقدم الساعة الذكية مجموعة واسعة من أكثر من 100 وضع رياضي لعشاق اللياقة البدنية، وتتزامن بسلاسة مع تطبيق NoiseFit للحصول على رؤى تفصيلية حول الأنشطة البدنية المتنوعة.

وتبقي الإشعارات الذكية المستخدمين على اطلاع، وتغطي إشعارات العرض، وتحديثات الطقس، والتذكيرات، والإنذار، والتحكم في الكاميرا، والتحكم في الموسيقى، وحتى الآلة الحاسبة المدمجة.

ترتقي مجموعة Noise Health Suite بمراقبة الصحة إلى المستوى التالي، حيث تشمل تتبع معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وقياس SpO2، وتتبع النوم، وإدارة الإجهاد، وتعقب الدورة النسائية.

كما يمكن للمستخدمين التعبير عن أسلوبهم من خلال أكثر من 100 وجه ساعة قابل للتخصيص. وتضمن ميزة المراقبة الصحية السريعة الوصول السريع إلى المقاييس الصحية الأساسية.

يبلغ سعر NoiseFit Endeavour حوالي 2999 روبية وتأتي الساعة مع مجموعة من الألوان الجذابة بما في ذلك الاسود والبني والازرق والبرتقالي.

وبدءًا من 5 ديسمبر، ستكون الساعة متاحة عبر موقع Noise الإلكتروني وAmazon.in.

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