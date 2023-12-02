تكنولوجيا: SpaceX تستعد لنقل بعض أقمار أمازون الصناعية إلى الفضاء 2025

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن أن شركة أمازون تستعين بأحد أكبر منافسيها وهي شركة SpaceX لنقل أقمارها الصناعية الخاصة بالإنترنت ضمن مشروع كويبر إلى الفضاء، حيث أعلنت أمازون أنها ستستخدم صاروخ Falcon 9 في ثلاث عمليات إطلاق تبدأ فى عام 2025 ، وفقا لتقرير theverge.

ويعد مشروع Kuiper هو برنامج أمازون للأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض والذي يمكن أن يوفر للمستخدمين إمكانية الاتصال بالإنترنت، وقد أطلقت أمازون أول قمرين صناعيين اختباريين لمشروع كويبر إلى الفضاء في أكتوبر، حيث تمكنت من الاتصال بالإنترنت وإجراء مكالمة فيديو ثنائية الاتجاه.

ومع ذلك، لا يزال يتعين عليها القيام ببعض الأمور الجادة للحاق بـ Starlink التابعة لشركة SpaceX، والتي نشرت بالفعل حوالى 5000 قمر صناعى.

على الرغم من التنافس بين الشركتين، فليس من المفاجئ أن تختار أمازون شركة SpaceX كمزود إطلاق مستقبلي، وأصبحت شركات الأقمار الصناعية والوكالات الحكومية تعتمد بشكل متزايد على صواريخ SpaceX القابلة لإعادة الاستخدام لإجراء عمليات إطلاق متسقة ورخيصة، كما أشار تقرير سابق لصحيفة وول ستريت جورنال قامت الشركة المملوكة لشركة Elon Musk بتشغيل 88% من الرحلات الجوية في الأشهر الستة الأولى من عام 2023 وحدها.

وعلى جانب آخر ستستمر شركات Arianespace وBlue Origin التابعة لجيف بيزوس وUnited Launch Alliance (ULA) في نقل معظم أقمار أمازون الصناعية ، وحصلت أمازون على ما يصل إلى 83 عملية إطلاق مع الشركات الثلاث في العام الماضي، والتي تقول إنها "توفر قدرة كافية لإطلاق غالبية" كوكبة الأقمار الصناعية المخطط لها والتي يبلغ عددها 3236 ، وستنشر المزيد من الأقمار الصناعية لمشروع كويبر في النصف الأول من عام 2024، مع بدء الاختبار التجريبي في نهاية العام المقبل.