شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تليجرام يتيح لجميع المستخدمين ميزة الرسائل الصوتية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت منصة Telegram تحديثًا رئيسيًا لتطبيقاتها iOS وAndroid يتضمن مجموعة من الميزات الجديدة والمحدثة، بما في ذلك إتاحة القدرة على إرسال الرسائل الصوتية والفيديو لجميع المستخدمين، وذلك بعد ان كانت متاحة بشكل حصري لمستخدمي Telegram Premium.

سيتمكن المستخدمون المجانيون من تحويل رسالتين أسبوعيًا إلى نص، فقط اضغط على أيقونة →A في رسالة صوتية وستحصل على نسخة نصية من المذكرة، و تشير Telegram إلى أنها تطرح هذه الميزة تدريجيًا، لذلك قد لا تتمكن من الوصول إليها على الفور، وفقا لتقرير engadget.

وتتطلع Telegram إلى تحسين اكتشاف القناة عندما تنضم إلى قناة، سترى مجموعة مختارة من القنوات العامة المشابهة، وتعتمد Telegram في هذه التوصيات على أوجه التشابه في قواعد المشتركين، وستتمكن من عرض هذه التوصيات فى أى وقت بالانتقال إلى الملف الشخصي للقناة.

ويمكنك الآن تضمين تعليق فيديو أو تفاعل مع قصة وسيكون لديك القدرة على تغيير حجم رسالة الفيديو هذه ونقلها حول الشاشة، كما يمكنك إضافة رسالة فيديو، وهي ميزة تأخذ صفحة من قواعد تشغيل TikTok، عن طريق الضغط باستمرار على أيقونة الكاميرا في محرر القصة لالتقاط مقطع صورة شخصية، ويمكنك ضبط مستوى الصوت عن طريق الضغط بإصبعك على مسار الفيديو الموجود أسفل الشاشة.

وأصبحت إعادة نشر قصة شخص آخر أمرًا سهلاً أيضًا ، فقط اضغط على زر المشاركة في القصة، ثم سيكون لديك خيار إعادة نشرها، ويمكن فقط إعادة نشر القصص التي تم تعيين رؤيتها للعامة، ويمكنك إضافة تعليق فيديو إلى القصص المعاد نشرها أيضًا.

كما يمكن لمستخدمي Premium إعداد ملفاتهم الشخصية بمجموعات ألوان فريدة، ويمكن للجميع تطبيق خلفيات مخصصة لكل دردشة فردية (يمكن لمستخدمي Premium تعيين نفس الخلفية لكلا المشاركين) ويمكن لمسؤولي القناة تخصيص الرموز التعبيرية التي تظهر كردود فعل، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لأي تطبيق Telegram الآن اكتشاف لغة الترميز في الرسائل وتمييز بناء الجملة بالتنسيق المناسب.