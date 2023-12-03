شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيسا مايكروسوفت وNvidia يدافعان عن الـ Ai: لا خوف على البشر من الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمت مواجهة المخاوف المتعلقة بأن الذكاء الاصطناعي سيتفوق قريبًا على البشر في مهام مختلفة وسيأخذ بعض الوظائف بعيدًا، من قبل اثنين من أصحاب الثقل في صناعة التكنولوجيا، حيث قال رئيس مايكروسوفت براد سميث و"جين-سون هوانج" الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia إن الأمر سيستغرق سنوات عديدة حتى تتمكن التكنولوجيا من التنافس مع البشر.

حيث قال سميث :"لا يوجد احتمال..."، وقال سميث إنه لا توجد فرصة لإنشاء ذكاء اصطناعي فائق الذكاء في غضون الـ 12 شهرا المقبلة، وقال إن التكنولوجيا قد تكون على بعد عقود، وكان يشير إلى مشروع OpenAI الداخلي المسمى Q* (يلفظ Q-Star) والذي أدى إلى إقالة الرئيس التنفيذي للشركة سام ألتمان الشهر الماضي.

وأفيد أن هذا الاختراق، الذي يعرف بالذكاء الاصطناعي العام (AGI)، يمكن أن يتفوق على البشر في معظم المهام ذات القيمة الاقتصادية، حيث قال "ليس هناك أي احتمال على الإطلاق أنك سوف ترى ما يسمى بالذكاء الاصطناعي العام، حيث تكون أجهزة الكمبيوتر أقوى من البشر، في الأشهر الـ 12 المقبلة، سيستغرق الأمر سنوات، إن لم يكن عدة عقود، لكنني ما زلت أعتقد أن الوقت المناسب للتركيز على السلامة هو الآن.

وأشار إلى أن صناعة التكنولوجيا تحتاج إلى "مكابح أمان" تمامًا كما هو الحال في المصعد، بحيث تظل أنظمة الذكاء الاصطناعي دائمًا تحت سيطرة الإنسان.

فيما يقول الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia إن الذكاء الاصطناعي سيكون تنافسيًا إلى حد ما، وقد شارك الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia أفكارًا مماثلة، حيث قال إن الذكاء الاصطناعي سيكون "منافسًا إلى حد ما" مع البشر في غضون خمس سنوات، وشدد هوانغ على أنه إذا كان الذكاء الاصطناعي العام قادرًا على إكمال الاختبارات بطريقة "تنافسية إلى حد ما" للذكاء البشري، فعندئذ "في غضون السنوات الخمس المقبلة، من الواضح أن الذكاء الاصطناعي يمكنه تحقيق تلك الاختبارات".

قال هوانغ إنه في عام 2018، قام بتسليم أول حاسوب فائق الذكاء الاصطناعي في العالم إلى OpenAI بعد أن قال إيلون ماسك، الذي كان مرتبطًا بالشركة آنذاك، "أريد واحدًا من هؤلاء"، وشهدت أعمال Nvidia طفرة بسبب الزيادة في الطلب على وحدات معالجة الرسومات عالية الطاقة اللازمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيل أعباء العمل.