شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Xbox يحصل على وضع Compact mode المخصص للألعاب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت Microsoft إصدارًا محدثًا من تطبيق Xbox للكمبيوتر الشخصي، والذي يأتي مع العديد من التغييرات والتحسينات في جودة الحياة، أحد الإضافات الجديدة هو Compact mode، والذي تم تصميمه مع أخذ الموجة الجديدة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب في الاعتبار.

ويتيح Compact mode قائمة جانبية قابلة للطي، ما يتيح لك تصغيرها بحيث تكون الرموز فقط مرئية، يؤدي هذا إلى تحرير بعض المساحة التي تشتد الحاجة إليها على هذه الأجهزة ذات الشاشات الصغيرة.

لسوء الحظ، عند التمكين، ستفقد الوصول المباشر إلى الألعاب المثبتة من خلال الشريط الجانبي ويجب الوصول إليها عن طريق الانتقال إلى قسم مكتبتي، كما أن خيار تمكين Compact mode مدفون قليلاً داخل القائمة المنسدلة التي تم تمكينها من خلال النقر على أيقونة ملف التعريف الخاص بك في القائمة العلوية اليسرى بدلاً من مجرد زر مباشر على الشاشة في مكان ما.

وتقول Microsoft إنها تعمل مع الشركات المصنعة مثل ASUS لتمكين Compact mode الجديد افتراضيًا على الأجهزة المحمولة مثل ROG Ally، ويحصل تطبيق Xbox للكمبيوتر الشخصي على Compact mode لأجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب.

وتتضمن التغييرات الأخرى في التطبيق تحديثات لقسم الإشعارات، حيث يمكنك الآن عرض الإشعارات غير المقروءة فقط بدلاً من جميعها، وتمت إضافة أداة إصلاح خدمة الألعاب الجديدة لإصلاح أي مشكلات في خدمة الألعاب أو المحتوى المفقود عند تشغيل تطبيق Xbox.

يتوفر الآن تطبيق Xbox المحدث للكمبيوتر الشخصي للتنزيل من خلال متجر Microsoft ومتوفر على نظامي التشغيل Windows 10 و11.