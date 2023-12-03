شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تستعد لتحديث متجر ألعاب Xbox لمنافسة جوجل وأبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد مايكروسوفت للتعاون مع شركاء سيساعدون الشركة في إطلاق متجر ألعاب للهواتف المحمولة خاص بها، حيث قال فيل سبنسر، الذي يقود قسم ألعاب الفيديو Xbox في الشركة، إن هذا المتجر سيتنافس مع أبل وجوجل.

وقال سبنسر في مقابلة: "إنه جزء مهم من استراتيجيتنا وهو شيء نعمل عليه بنشاط اليوم ليس فقط بمفردنا، ولكن أيضًا بالتحدث مع شركاء آخرين يرغبون أيضًا في رؤية المزيد من الخيارات حول كيفية تحقيق الدخل عبر الهاتف"، بحسب بي إن إن بلومبرج، وأضاف: "لا أعتقد أن هذا قد يستغرق عدة سنوات، أعتقد أن هذا أقرب من ذلك".

كيف يمكن لمتجر Xbox أن يساعد مايكروسوفت

قد تتمكن مايكروسوفت من استخدام الاستياء ضد أبل وجوجل، اللتين لا تسمحان بوجود متاجر تابعة لجهات خارجية على منصاتهما وتفرضان خصمًا يصل إلى 30% على المعاملات، لدعم عروض متجرها.

وقال "لقد تحدثنا عن الاختيار، واليوم على هواتفكم المحمولة، ليس لديكم خيار"،"للتأكد من أن Xbox ليس مناسبًا اليوم فحسب، بل على مدى السنوات العشر أو العشرين القادمة، سيتعين علينا أن نكون أقوياء عبر العديد من الشاشات".

صفقة اكتيفيجن بليزارد

ظهرت أولى خطط مايكروسوفت للتنافس مع أبل وجوجل لأول مرة خلال قضيتها مع هيئة المنافسة والأسواق (CMA) بشأن الموافقة على أكبر صفقة ألعاب في التاريخ، وأخبرت الشركة هيئة مكافحة الاحتكار في المملكة المتحدة أنها تخطط لتزويد اللاعبين بخيار آخر غير أبل وجوجل.

واستحوذت مايكروسوفت مؤخرًا على شركة نشر ألعاب الفيديو Activision Blizzard، والتي استكشفت بالفعل القيام بشيء مماثل، وفي الآونة الأخيرة، في قضية إيبك ضد جوجل، أشارت المستندات إلى أن صانع Call of Duty كان يتطلع بالفعل إلى التحايل على متجر جوجل Play لفتح متجر مع Epic Games.

وقد أشار سبنسر بالفعل إلى أنه كان مدفوعًا جزئيًا بحضور Activision القوي في ألعاب الهاتف المحمول مع مجموعة كبيرة من الألعاب، بما في ذلك Candy Crush وCall of Duty Mobile، وقال إن الصفقة ضرورية لتعزيز البصمة الصغيرة نسبياً للشركة في سوق ألعاب الهاتف المحمول البالغة قيمتها 90 مليار دولار.